PANAMÁ

Del Monte lanza nuevos sabores de Good Living bajos en azúcar

La línea Good Living de Del Monte se distingue por su enfoque en la nutrición infantil, ofreciendo jugos con 35% de fruta.
Redacción
  • 17/10/2025 16:00
Del Monte se consolida como la marca líder de néctares en Panamá, y con esta nueva propuesta reafirma su compromiso con la salud, la innovación y el bienestar de las familias y los más jóvenes.

Del Monte, una marca con más de 65 años de presencia en la región, anuncia el lanzamiento oficial de dos nuevos sabores de jugos: manzana y pera, como parte de su línea Good Living, una propuesta reducida en azúcar, pensada especialmente para el bienestar infantil. Estos productos estarán disponibles a partir de este octubre en supermercados, minisupers y puntos de venta escolares autorizados en todo el país. Con esta iniciativa, Del Monte reafirma su compromiso de ofrecer opciones más saludables y naturales para las familias panameñas, alineadas con recomendaciones de salud y altos estándares de calidad.

“Del Monte continúa evolucionando para atender las necesidades de las familias, ofreciendo variedad, calidad y opciones reducidas en azúcar”, expresó Marisol Yap, gerente de mercadeo.

La línea Good Living se distingue por su enfoque en la nutrición infantil, ofreciendo jugos con 35% de fruta, solo 56 calorías por envase, endulzados naturalmente y en presentaciones de 200 ml, ideales para la lonchera escolar. Estos nuevos sabores han sido desarrollados especialmente para niños entre 4 y 10 años, y cuentan con la aprobación para su venta en escuelas, garantizando un consumo seguro y responsable.

Estos productos responden a las recomendaciones de expertos en salud infantil, quienes promueven bebidas con menos azúcar y más contenido de fruta natural”, agregó Odette Salamin, gerente de categoría.

Con un portafolio pensado en brindarle la mejor calidad al consumidor, Del Monte se consolida como la marca líder de néctares en Panamá, y con esta nueva propuesta reafirma su compromiso con la salud, la innovación y el bienestar de las familias y los más jóvenes.

