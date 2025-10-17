Del Monte lanza nuevos sabores de Good Living bajos en azúcar

Del Monte, una marca con más de 65 años de presencia en la región, anuncia el lanzamiento oficial de dos nuevos sabores de jugos: manzana y pera, como parte de su línea Good Living, una propuesta reducida en azúcar, pensada especialmente para el bienestar infantil. Estos productos estarán disponibles a partir de este octubre en supermercados, minisupers y puntos de venta escolares autorizados en todo el país. Con esta iniciativa, Del Monte reafirma su compromiso de ofrecer opciones más saludables y naturales para las familias panameñas, alineadas con recomendaciones de salud y altos estándares de calidad.

“Del Monte continúa evolucionando para atender las necesidades de las familias, ofreciendo variedad, calidad y opciones reducidas en azúcar”, expresó Marisol Yap, gerente de mercadeo.