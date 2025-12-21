Grupo Melo: 77 años de un legado que alimenta a Panamá y se transforma hacia el futuro

Aunque el arraigo es tradicional, la operatividad es vanguardista. Arturo Melo reveló un hito poco conocido: el Grupo está digitalizado al 100%. Este proceso de transformación digital, que tomó cuatro años e incluyó el duro periodo de la pandemia, permite hoy una eficiencia operativa superior.'Panamá tiene una de las economías más competitivas del área, lo que nos obliga a modernizarnos constantemente e invertir en capital humano', afirma. Esta digitalización no es solo interna; el objetivo es transmitir este conocimiento a los productores locales para que la agricultura panameña sea cada vez más eficiente.