IFX fortalece su liderazgo en la región tras ser nombrado Pinnacle Partner de VMware by Broadcom

IFX anunció su designación como Pinnacle Partner dentro del programa VMware Cloud Service Provider (VCSP) de Broadcom, posicionándose como uno de los pocos proveedores en Latinoamérica con este nivel estratégico.

Este reconocimiento, reservado para partners con altas capacidades técnicas, comerciales y de servicio, fortalece la propuesta cloud de IFX en la región y consolida su infraestructura sobre la suite de VMware, una de las tecnologías más robustas y adoptadas en entornos empresariales.

En un contexto donde el modelo de licenciamiento y operación cloud está evolucionando, esta designación cobra aún mayor relevancia. Las nuevas condiciones del ecosistema VMware establecen un enfoque más estructurado, donde la operación, administración y control de la infraestructura adquieren un rol central.

La propuesta de IFX responde a este nuevo escenario con una nube empresarial diseñada para ofrecer mayor control, continuidad, seguridad y capacidad de evolución. A diferencia de modelos tradicionales, IFX no solo proporciona infraestructura, sino una plataforma integral que permite a las organizaciones operar con mayor confianza, modernizar sus entornos sin perder estabilidad y avanzar hacia esquemas de nube privada, regional y soberana.

Esta base tecnológica también habilita nuevas capacidades en áreas clave como automatización, contenedores y, especialmente, inteligencia artificial privada (Private AI), permitiendo a las empresas innovar sin comprometer la seguridad ni el control sobre sus datos.

La propuesta tiene un impacto significativo en industrias como servicios financieros, salud, sector público y retail, donde la continuidad, el cumplimiento y la protección de la información son críticos.

Con este anuncio, IFX reafirma su compromiso de acompañar a las empresas en su evolución digital, ofreciendo una plataforma cloud preparada para los desafíos actuales y futuros del negocio.