Marketing Tech Summit aborda el impacto de la IA en el marketing y las decisiones de compra

El Hotel Golden Tower se convirtió ayer en el punto de encuentro de los líderes de marketing, ventas, tecnología y transformación digital, quienes se dieron cita en Marketing Tech Summit 2026. Los conferenciantes analizaron cómo las organizaciones más competitivas están impulsando su crecimiento a partir del uso estratégico de datos, inteligencia artificial (IA) y una comprensión cada vez más profunda del comportamiento del cliente.

El evento comenzó con una conferencia sobre fidelización y lealtad de clientes en mercados B2B y B2C, a cargo de Alejandro Santa, director estratégico de HolyBelly Marketing. La sesión abordó cómo se pueden combinar factores como la estrategia comercial, la conversación con los clientes y la IA para convertir las interacciones en oportunidades de negocio. También se presentará un modelo práctico que integra marketing, ventas e IA para mejorar la toma de decisiones, la fidelización y el crecimiento sostenible.

Posteriormente, Arturo López Valerio, fundador de Tabuga, desarrolló la conferencia ‘Infraestructura cognitiva’, enfocada en cómo las organizaciones pueden utilizar datos, inteligencia y activos digitales para aprender, decidir y ejecutar con mayor rapidez. La ponencia abordó cuatro ejes: inteligencia sectorial, activos digitales orientados a generar demanda, integración de datos entre equipos y una operación creativa completamente digital. El objetivo se centró en cómo convertir el marketing en un sistema de aprendizaje continuo, generación de leads y crecimiento escalable.

Después, Sergio Bravo, director de Marketing y Desarrollo de TicoSoft, y Leonardo Correa, CEO y fundador de TicoSoft, abordaron la relación entre inteligencia artificial y neurociencia aplicada al marketing. La conferencia explicó cómo se puede aprovechar la comprensión del comportamiento del consumidor para desarrollar mensajes, contenidos y campañas más efectivos. También se analizó el papel de las emociones en las decisiones de compra y cómo utilizar herramientas de IA para investigar, generar ideas y optimizar campañas de manera práctica.

El foro concluyó con el conversatorio ‘Smarketing 5.0: Cómo romper el histórico divorcio entre marketing y ventas para trabajar como un solo sistema enfocado en el Cliente 5.0’, a cargo de Diego Enriquez Beltranena, conocido como ‘El Puto Amo de las Ventas’. La conferencia se centró en la integración entre los equipos de marketing y ventas, con énfasis en el uso de la inteligencia artificial, la conversación comercial y los datos para convertir las interacciones con los clientes en oportunidades de negocio y mejorar los resultados.

Según Moisés Valdivia, director de país para Conecta B2B, el evento se trató de brindar un espacio para escuchar los testimonios de expertos, empresarios y emprendedores que han hecho la diferencia y son disruptivos en materia de marketing, no solamente en Panamá, sino también a nivel regional.

“Este evento se realiza desde hace varios años por parte de Conecta en diferentes países de la región, y agrupa a más de 1,200 ejecutivos y tomadores de decisión que están haciendo la diferencia en marketing, no solamente en industrias de tecnología, sino también en industrias alimentarias. En realidad, el marketing aplica y se desenvuelve en cualquier tipo de industria en la que se quiera aumentar las ventas y captar la atención de los consumidores”, destacó.

Valdivia igualmente apuntó que el evento no se trató únicamente de la presentación de grandes conferencias, sino en la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes industrias de las que provienen los participantes de este foro.

“Sabemos que este mundo en el que estamos viviendo y la tecnología avanzan de manera muy rápida. Sin embargo, lo que no cambia es el apetito por conversar, debatir ideas y poder estar actualizándose constantemente. Eso es lo más importante. Tal vez la herramienta que estabas utilizando hace tres meses hoy no está tan evolucionada o ya salió otra versión, pero lo más importante es que te estés actualizando. Si solo te conformas con lo que ya aprendiste y no sigues aprendiendo, entonces no vas a crecer, ni tú ni tu negocio”, reflexionó.