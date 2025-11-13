Mejor prevenir que lamentar, ¿cómo cuidarse de la EPOC?

La EPOC es una patología que exige una atención inmediata por parte de las autoridades de salud y de la población en general, pues se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel global y la quinta en Panamá, afectando a todos los estratos socioeconómicos y grupos de edad, cobrando alrededor de 3 millones de vida al año en el mundo.Así mismo, entre el 80% y el 90% de los pacientes panameños tienen un subdiagnóstico de EPOC. Este dato recalca la urgente necesidad de mejorar el diagnóstico de la patología en el país, a través de soluciones innovadoras que puedan acelerar la identificación del paciente y garantizar un diagnóstico adecuado de la condición.'Si sientes que te falta el aire o tienes una tos con flema, tienes que atenderte con el médico. No vaya a ser que tengas la EPOC u otra cosa, y no la detectes a tiempo (...) Si la detección es temprana, la calidad de vida del paciente va a mejorar. Si bien lo que se dañó por la enfermedad, no tiene vuelta atrás. En estas circunstancias, el diagnóstico precoz es esencial para que el paciente no siga empeorando y mejora mucho su proyección de cara al futuro', aconsejó Cedeño.Es por ello que las acciones conjuntas entre AstraZeneca y el Minsa están dirigidas a una promoción activa de la salud mediante la generación de alianzas con el fin de mejorar el diagnóstico y la prevención. Es así como esta alianza está promoviendo la concientización y la promoción impulsando el uso de las espirometrías, con las que se puede realizar un mejor diagnóstico y realizar un seguimiento adecuado de la EPOC.Otra de las acciones realizadas es la difusión de información sobre la enfermedad en los centros de salud, generando así un canal directo con los pacientes.De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la incidencia de la EPOC en América Latina ha aumentado y se ve un crecimiento de la prevalencia de 13.2 millones de casos, siendo más común en hombres y personas de edades avanzadas. Se pronostica que para el año 2050, la prevalencia en América Latina será de más de 25 millones de casos, superando a América del Norte y la zona de Europa-Asia Central.Por otro lado, Cedeño aseguró que el aumento de la incidencia de casos no necesariamente es una mala noticia, ya que sería una evidencia de la concienciación del público, que acude a examinarse donde un doctor. 'Cuando se mejora el diagnóstico, obviamente la incidencia va a aumentar ya que la gente está más dispuesta a conseguir atención médica', recalcó.