Nestlé celebra la cultura panameña en el Desfile de las Mil Polleras

Nestlé celebra con orgullo todo aquello que nos une como panameños: nuestra cultura, nuestras tradiciones y la alegría de compartir en familia. Con más de 85 años de presencia en Panamá, Nestlé junto a sus marcas MAGGI, Leche Ideal y Quesos Nestlé ¡Qué Rico!, se unen una vez más al Desfile de las Mil Polleras, reconociendo este evento como una de las expresiones culturales más emblemáticas del país, y honrando nuestro traje típico, que llenó de color y emoción las calles de Las Tablas y el corazón de todo Panamá.

“Este año seguimos diciendo presente en el Desfile de las Mil Polleras, reforzando nuestro compromiso con Panamá. Llevamos más de 85 años acompañando a las familias panameñas y para nosotros es un honor sumarnos a una tradición que celebra la cultura, la identidad y el orgullo nacional. Estar presentes fue una manera de agradecer la confianza que el país nos ha dado por tantas décadas”, destacó Julissa Ardínez Gutiérrez, marketing manager de Quesos & Tomate de Nestlé, al resaltar el valor simbólico de esta celebración.

Al ritmo de acordeón, esta delegación integrada por colaboradores, aliados y amigos de la compañía rindieron homenaje a las marcas que han acompañado por generaciones la mesa panameña, compartiendo alegría, tradición y sentido de pertenencia, mientras honran el legado cultural que nos identifica como panameños.

MAGGI, Leche Ideal y Quesos Nestlé ¡Qué Rico! son parte del día a día en los hogares, inspirando recetas que unen a las familias y llenan cada momento de sabor, tradición y calidad. Estas marcas icónicas siguen siendo protagonistas en la cocina panameña, creando recuerdos que perduran.

“Para nosotros, mejorar la calidad de vida de las personas es parte de nuestro propósito. Participar en el Desfile de las Mil Polleras refuerza ese compromiso: apoyar tradiciones que fortalecen la identidad, la unión y el bienestar de nuestras comunidades”, añadió Ardínez Gutiérrez.

De esta manera, Nestlé reafirma su compromiso con seguir acompañando a Panamá, celebrando sus tradiciones y aportando al bienestar de las familias, con las marcas que han sido parte de su historia por generaciones.

“Este desfile nos recuerda quiénes somos y todo lo que compartimos como país. En Nestlé creemos firmemente en acompañar a Panamá no solo desde nuestros productos, sino también desde el respeto y la celebración de su cultura”, concluyó.

¡Viva Panamá!