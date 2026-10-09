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Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026

Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable.
Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable. Cedida
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  • 09/10/2026 16:56
Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente

Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable. Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 12 al 18 de octubre de 2026

Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de 680 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años.

Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.

Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.

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Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
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Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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