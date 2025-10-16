Edmundo Sosa llega a Panamá y se enfoca en la temporada 2026

Después de terminar su temporada con los Filis de Filadelfia, el Grandes Ligas, Edmundo Sosa, está de vuelta en su tierra, para descansar, pasar página y enfocarse en dos eventos importantes, primero el Clásico Mundial de Béisbol con Panamá y después la temporada 2026.

“Contento por regresar a mi país, disfrutar un poco de mi familia y nada, me quedo con todo lo positivo de la temporada, obviamente una temporada de altas y bajas, en la que se hizo mucho sacrificio, como equipo. El objetivo final, pues era conseguir una Serie Mundial, para la ciudad de Filadelfia, nos quedamos cortos nuevamente, por decirlo así fue un fracaso para todos nosotros, para mí, para el grupo, se sintió muy mal, pero bueno es parte del deporte”, dijo Sosa en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde llegó junto a su mamá Nilka, su esposa Daira y la pequeña Naya su hija.

Los Filis cayeron ante los Dodgers 2-1 en el cuarto partido de la Serie de División de la Liga Nacional, en 11 episodios.

“Un momento difícil, tener la oportunidad primero de ganar la división, no se pudo, somos profesionales estamos expuestos a eso, todos queremos ganar, solo hay una copa así que se queda el aprendizaje, los muchachos quedaron muy triste para vamos regresar fuerte”, explicó de como asumieron esa eliminación.

Para Sosa fue doblemente doloroso porque en el 2021, cuando estaba con los Cardenales de San Luis también los dejaron los Dodgers y en el Dodgers Stadium.

A pesar de que se sentía tan mal, sacó corazón para acercarse a Orion Kerkering para consolarlo, después que con un tiro malo al home decidió el juego a favor de Los Ángeles.

“La verdad es que es difícil, pero soy un profesional y estoy preparado para situaciones malas y buenas, más que todo le dije que era un juego, que al final del día estamos expuestos a ese tipo de situaciones, no queremos que nos pases, gracias a Dios que no fue a mí porque soy un jugador más y pude estar en esa situación. Lastimosamente, le pasó en ese juego final, pero somos profesionales y tenemos que controlar ese tipo de cosas. Todos estamos con él”, contó.

Los Fiis anunciaron que el técnico Rob Thomson regresará con el equipo en el 2026, lo que le da tranquilidad a Sosa.

“Eso es una parte importante, es una buena noticia poder tenerlo de vuelta en una temporada número cinco, para tratar de lograr el objetivo final. Eso quiere decir que van a mantener el núcleo, muy contento por él. Me ha dado mucha oportunidad de jugar, no puedo esperar la temporada 2026 para volver y aportar mi granito de arena.

Sosa dijo que por ahora va a recuperarse de algunas dolencias, disfrutar de su familia y de su finca.