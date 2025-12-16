Cámara de Comercio apuesta por reapertura de la mina ante alto precio del cobre

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Alberto Arias, afirmó la mañana de este martes 16 de diciembre que mantener cerrada la mina de cobre de Donoso representa mayores riesgos ambientales y económicos para el país.

Arias defendió la necesidad de evaluar la reapertura de la mina bajo estándares adecuados de sostenibilidad y control.

“Tenemos un hueco, tenemos un tajo en Panamá. Dejarlo como está es no solamente más peligroso ambientalmente, sino económicamente para los panameños”, señaló Arias, al referirse a la situación actual del proyecto minero de cobre.

Arias sostuvo que Panamá desaprovecha un recurso natural de alto valor en un contexto internacional favorable.

“Hoy por hoy el precio del cobre está muy alto y los rendimientos que puede sacar Panamá de su cobre son altísimos”, afirmó, al tiempo que subrayó que una operación bien gestionada podría traducirse en beneficios directos para la economía nacional.

Según Arias, la reapertura permitiría dinamizar el empleo y la actividad económica. “Crearíamos empleo y la economía panameña circularía y a la vez generaríamos fondos para invertir”, dijo.

El presidente de la Cciap enfatizó que el sector empresarial no minimiza el impacto ambiental, pero considera que la minería puede realizarse de manera responsable.

“No es que no nos preocupe la parte ambiental, pero lo podemos hacer bien”, afirmó, insistiendo en la necesidad de aplicar controles rigurosos y buenas prácticas.

Arias citó como ejemplo a países de la región que han logrado compatibilizar la minería con otras actividades económicas. “Hace poco tuvimos un foro con países como República Dominicana, Colombia, Chile y Perú, donde perfectamente tienen minería, turismo y otras industrias. ¿Por qué? Porque se hace bien”, concluyó.