CAF reelige a Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo por cinco años más

El Directorio de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo por un nuevo período de cinco años, al considerar los resultados obtenidos durante su primer mandato.

En los últimos cuatro años, la institución registró aprobaciones anuales superiores a los $16,000 millones, incorporó seis nuevos países accionistas —principalmente de Centroamérica y el Caribe—, concretó el regreso de Chile como miembro pleno y realizó la mayor capitalización de su historia, por $7,000 millones. Estos hitos consolidaron a CAF como una de las principales entidades multilaterales de la región.

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. De aquí al 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región”, afirmó Díaz-Granados.

Durante su gestión, CAF amplió de forma significativa su presencia geográfica. En Sudamérica se concretó el reingreso de Chile como miembro pleno. En Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana se incorporaron como accionistas serie A, junto con Guatemala. En el Caribe, Barbados ingresó como miembro pleno y Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada se sumaron como nuevos países accionistas.

Esta expansión posiciona a CAF como el banco multilateral con mayor presencia geográfica en América Latina y el Caribe, lo que permitirá ampliar el financiamiento, las cooperaciones técnicas y el acceso a fondos administrados por la institución, además de fortalecer proyectos de integración y comercio regional.

La gestión de Díaz-Granados también fue respaldada por las agencias calificadoras de riesgo. Standard & Poor’s elevó recientemente la calificación crediticia de CAF a AA+, la más alta en la historia del organismo, reflejo de su solidez financiera, su gobierno corporativo y la sostenibilidad de su modelo de negocio.

En paralelo, el presidente ejecutivo de CAF fue incluido en 2025 en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME, en reconocimiento al papel de la institución en la agenda global, particularmente en temas como acción climática, transición energética y lucha contra la pobreza.

En el ámbito ambiental, CAF avanzó en su objetivo de consolidarse como el banco verde de América Latina y el Caribe. En 2021 se fijó la meta de que al menos el 40 % de sus aprobaciones fueran sostenibles para 2026, objetivo que se alcanzó de manera anticipada en 2024.Durante la COP30 de Belén, la institución anunció una inversión de $40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y elevó su meta de financiamiento sostenible al 50 % para 2030, con recursos destinados a energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, áreas clave para el desarrollo económico de la región.