CAF reelige a Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo por cinco años más

El Directorio de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo por un nuevo período de cinco años, al considerar los resultados obtenidos durante su primer mandato.En los últimos cuatro años, la institución registró aprobaciones anuales superiores a los $16,000 millones, incorporó seis nuevos países accionistas —principalmente de Centroamérica y el Caribe—, concretó el regreso de Chile como miembro pleno y realizó la mayor capitalización de su historia, por $7,000 millones. Estos hitos consolidaron a CAF como una de las principales entidades multilaterales de la región.'Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período redoblaremos nuestros esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. De aquí al 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región', afirmó Díaz-Granados.Durante su gestión, CAF amplió de forma significativa su presencia geográfica. En Sudamérica se concretó el reingreso de Chile como miembro pleno. En Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana se incorporaron como accionistas serie A, junto con Guatemala. En el Caribe, Barbados ingresó como miembro pleno y Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada se sumaron como nuevos países accionistas.Esta expansión posiciona a CAF como el banco multilateral con mayor presencia geográfica en América Latina y el Caribe, lo que permitirá ampliar el financiamiento, las cooperaciones técnicas y el acceso a fondos administrados por la institución, además de fortalecer proyectos de integración y comercio regional.La gestión de Díaz-Granados también fue respaldada por las agencias calificadoras de riesgo. Standard &amp; Poor’s elevó recientemente la calificación crediticia de CAF a AA+, la más alta en la historia del organismo, reflejo de su solidez financiera, su gobierno corporativo y la sostenibilidad de su modelo de negocio.En paralelo, el presidente ejecutivo de CAF fue incluido en 2025 en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista <i>TIME</i>, en reconocimiento al papel de la institución en la agenda global, particularmente en temas como acción climática, transición energética y lucha contra la pobreza.En el ámbito ambiental, CAF avanzó en su objetivo de consolidarse como el banco verde de América Latina y el Caribe. En 2021 se fijó la meta de que al menos el 40 % de sus aprobaciones fueran sostenibles para 2026, objetivo que se alcanzó de manera anticipada en 2024.Durante la COP30 de Belén, la institución anunció una inversión de $40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y elevó su meta de financiamiento sostenible al 50 % para 2030, con recursos destinados a energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, áreas clave para el desarrollo económico de la región.