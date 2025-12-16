Cciap defiende acuerdo del salario mínimo para proteger el empleo

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) Juan Alberto Arias aseguró este martes 16 de diciembre que la decisión del nuevo salario mínimo se tomó en base a dos variables: la preservación de los actuales puestos de trabajo y que el aumento salarial no fuese tan alto para que aquellas personas que se encontraban en búsqueda de un empleo, no tuviesen problemas para optar por él.

Así mismo, aseguró que la Comisión Nacional de Salario Mínimo – que aprobó un ajuste escalonado a las 59 tasas salariales que rigen en 74 actividades económicas del país – tomó una decisión dialogada con el sector trabajador, tomando en cuenta que “muchas empresas en estos momentos la están pasando mal”. “Si subimos demasiado el salario mínimo, podría haber una mayor tasa de desempleo”, subrayó el titular de la Cciap.

De igual forma, Arias apuntó que el nuevo salario mínimo se definió en torno a cada rubro que compone la actividad económica del país. “En los rubros donde hubo un mayor crecimiento, se hizo un aumento mayor, y en los que no hubo algún crecimiento, se decidió impulsar un aumento menor”, detalló.

Del mismo modo, el líder del gremio empresarial aseguró que se creará una mesa técnica que irá revisando permanente el estado de la economía nacional, para ver si cabe la posibilidad de otro aumento, y remarcó que el acuerdo conseguido el pasado 10 de diciembre fue logrado mediante un consenso entre las partes negociadoras. “Ha sido un orgullo participar de esa mesa”, concluyó.