Marco Rubio confirma continuidad de operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este martes 16 de diciembre que el Gobierno estadounidense continúa desarrollando operaciones militares contra el narcotráfico en el Mar Caribe, enfocadas en desmantelar la infraestructura de organizaciones criminales y terroristas que operan en el hemisferio occidental.

Rubio ofreció las declaraciones luego de participar en una reunión clasificada con legisladores del Congreso, en la que se abordaron los avances y resultados de estas misiones.

El funcionario evitó brindar detalles específicos, al tratarse de información reservada.

“Obviamente tuvimos un asesoramiento clasificado, así que los detalles de los cuales no podemos hablar”, señaló.

Rubio explicó que este encuentro formó parte de una serie de sesiones informativas bipartidistas que la administración mantiene de manera periódica con el Congreso.

“Creo que es nuestro vigésimo segundo o vigésimo tercer asesoramiento bipartidista. Continuaremos con el Congreso en esto”, afirmó.

Indicó que las operaciones están orientadas a debilitar a organizaciones que, a juicio de Washington, representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Esta misión de contra la droga se centra en desmantelar la infraestructura de estas organizaciones terroristas que operan en nuestro hemisferio, derrumbando la seguridad de los americanos, asesinando a los americanos y envenenando a los americanos”, sostuvo el secretario de Estado.

Rubio calificó las operaciones como exitosas y aseguró que se trata de un esfuerzo sostenido en el tiempo. “Esta ha sido una misión muy sucesiva y continuada y estamos contentos de estar aquí hoy para actualizar al Congreso sobre cómo se está desarrollando y cómo se está avanzando”, dijo.

Estados Unidos continúa incrementando de forma significativa su potencia militar al sur del Mar Caribe. Hasta la fecha las tropas estadounidenses al sur del Caribe han destruido más de 21 narcolanchas y un submarino, que han dejado por lo menos 85 hombres muertos, la mayoría de ellos venezolanos.

Incluso, ya hay reportes de incursiones de aviones de combate B-52, F-35 y F-18 cerca la zona de control aéreo de Venezuela.

De acuerdo con el diario estadounidense, el Pentágono está trasladando más armas y unidades militares a la región, lo que le otorga a la Casa Blanca nuevas y “poderosas opciones”.