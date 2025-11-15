¿Decisión tomada? Trump afirma tener definido su curso de acción en Venezuela, pero no revela detalles

El presidente Donald Trump, en declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, confirmó que ya ha “decidido” cuáles serán sus próximos pasos en relación con la crisis en Venezuela, aunque se negó a revelar los detalles de la acción o estrategia.

Consultado sobre si ya había tomado una determinación respecto a las acciones futuras en Venezuela tras “muchas reuniones”, Trump respondió categóricamente: “Ya he decidido. Sin embargo, no lo he hecho. No puedo decirte qué sería, pero debería haberlo logrado”.

El mandatario enfatizó que, si bien la acción es inminente, su naturaleza exacta permanecerá confidencial por ahora.

Posteriormente, al referirse a la posibilidad de otra incursión militar estadounidense en el extranjero, el presidente mencionó que solo “veremos qué pasa”.