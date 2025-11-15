¿Decisión tomada? Trump afirma tener definido su curso de acción en Venezuela, pero no revela detalles

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">El presidente Donald Trump</a>, en declaraciones a periodistas a bordo del <b>Air Force One</b>, confirmó que ya ha <b>'decidido' </b>cuáles serán sus próximos pasos en relación con la crisis en Venezuela, aunque se negó a revelar los detalles de la acción o estrategia.Consultado sobre si ya había tomado una determinación respecto a las acciones futuras en Venezuela tras 'muchas reuniones', Trump respondió categóricamente: <b>'Ya he decidido. Sin embargo, no lo he hecho. No puedo decirte qué sería, pero debería haberlo logrado'.</b>El mandatario enfatizó que, si bien la acción es inminente, su naturaleza exacta permanecerá confidencial por ahora. Posteriormente, al referirse a la posibilidad de otra incursión militar estadounidense en el extranjero, el presidente mencionó que solo 'veremos qué pasa'.