¿Decisión tomada? Trump afirma tener definido su curso de acción en Venezuela, pero no revela detalles

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que comenzará la operación “Lanza del sur. EFE
Por
Manuel Vega Loo
  • 15/11/2025 06:58
El mandatario enfatizó que, si bien la acción es inminente, su naturaleza exacta permanecerá confidencial por ahora.

El presidente Donald Trump, en declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, confirmó que ya ha “decidido” cuáles serán sus próximos pasos en relación con la crisis en Venezuela, aunque se negó a revelar los detalles de la acción o estrategia.

Consultado sobre si ya había tomado una determinación respecto a las acciones futuras en Venezuela tras “muchas reuniones”, Trump respondió categóricamente: “Ya he decidido. Sin embargo, no lo he hecho. No puedo decirte qué sería, pero debería haberlo logrado”.

Posteriormente, al referirse a la posibilidad de otra incursión militar estadounidense en el extranjero, el presidente mencionó que solo “veremos qué pasa”.

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que comenzará la operación “Lanza del sur”, que es una misión militar destinada a “defender” a Estados Unidos y expulsar a los “narcoterroristas” del hemisferio.

La operación estará dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur en coordinación con el Comando Sur, que tiene su base de operaciones en Miami, Florida, y el sur del Mar Caribe.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, explicó que el hemisferio occidental es “la vecindad de Estados Unidos”.

Sobre este particular el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recordó que es la primera vez que su país desplaza tropas en su hemisferio.

Aunque los detalles operativos no se han divulgado completamente, medios internacionales señalaron que la campaña formará parte de una escalada en la lucha contra los carteles de la droga en aguas del Caribe y Centroamérica.

La administración designó a los cárteles Tren de Aragua y Los Soles como grupos terroristas y los considera enemigos del pueblo estadounidense.

Además, manifestó que esos grupos intimidad, aterrorizan y extorsionan y envían veneno al pueblo estadounidense.En octubre la administración Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga que operan desde Venezuela.

