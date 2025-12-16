Lukashenko se ofrece a dar asilo a Maduro: ‘Él nunca ha sido nuestro enemigo’

El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko aseguró en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Newsmax este martes 16 de diciembre,<b> que concedería asilo a su homólogo venezolano Nicolás Maduro si este lo llegara a necesitar. </b>'<b>Maduro nunca ha sido nuestro enemigo o adversario. Nunca. Si él quisiera venir a Bielorrusia, las puertas están abiertas para él.</b> Pero francamente le digo que esto nunca fue puesto sobre la mesa. Maduro no es aquel tipo que estaría dispuesto a irse y dejarlo todo. Él es un hombre fuerte', respondió Lukashenko a la periodista estadounidense Greta Van Susteren, al ser consultado por la crisis venezolana y<b> los rumores sobre posibles lugares de exilio para Maduro en caso de que este tuviera que abandonar el poder.</b>Seguidamente, hizo un análisis sobre los intereses de Estados Unidos en Venezuela, haciendo un paralelismo con el mismo interés que muestra Rusia sobre Ucrania. 'E<b>n esa zona, hay intereses en diversos ámbitos. Estoy absolutamente convencido de que la crisis se puede resolver con medios pacíficos (...) Yo no le creo a Trump eso de que el flujo ilegal de drogas hacia Estados Unidos tiene su origen en Venezuela</b>', prosiguió Lukashenko,<b> instando a Trump a que evite un ‘segundo Vietnam’.</b>Lukashenko además reveló en dicha entrevista con Newsmax que, <b>entre los temas de conversación con el emisario de la Casa Blanca John Cole – encargado de facilitar la liberación de 123 presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones a la potasa bielorrusa – también figuró lo último en torno a las tensiones entre Caracas y Washington.</b><b>Bielorrusia y Venezuela sostienen actualmente diversos acuerdos de cooperación en distintos ámbitos como el militar o el petrolero.</b> <b>Lukashenko conocido – como el ‘último dictador de Europa’ – intensificó en las últimas semanas sus reuniones con el Embajador de Venezuela en Minsk, Jesús Rafael Salazar</b> en medio del aumento de la presión de Trump contra Maduro.