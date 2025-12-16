Lukashenko se ofrece a dar asilo a Maduro: ‘Él nunca ha sido nuestro enemigo’

El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko aseguró en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Newsmax este martes 16 de diciembre, que concedería asilo a su homólogo venezolano Nicolás Maduro si este lo llegara a necesitar.

“Maduro nunca ha sido nuestro enemigo o adversario. Nunca. Si él quisiera venir a Bielorrusia, las puertas están abiertas para él. Pero francamente le digo que esto nunca fue puesto sobre la mesa. Maduro no es aquel tipo que estaría dispuesto a irse y dejarlo todo. Él es un hombre fuerte”, respondió Lukashenko a la periodista estadounidense Greta Van Susteren, al ser consultado por la crisis venezolana y los rumores sobre posibles lugares de exilio para Maduro en caso de que este tuviera que abandonar el poder.

Seguidamente, hizo un análisis sobre los intereses de Estados Unidos en Venezuela, haciendo un paralelismo con el mismo interés que muestra Rusia sobre Ucrania. “En esa zona, hay intereses en diversos ámbitos. Estoy absolutamente convencido de que la crisis se puede resolver con medios pacíficos (...) Yo no le creo a Trump eso de que el flujo ilegal de drogas hacia Estados Unidos tiene su origen en Venezuela”, prosiguió Lukashenko, instando a Trump a que evite un ‘segundo Vietnam’.

Lukashenko además reveló en dicha entrevista con Newsmax que, entre los temas de conversación con el emisario de la Casa Blanca John Cole – encargado de facilitar la liberación de 123 presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones a la potasa bielorrusa – también figuró lo último en torno a las tensiones entre Caracas y Washington.

Bielorrusia y Venezuela sostienen actualmente diversos acuerdos de cooperación en distintos ámbitos como el militar o el petrolero. Lukashenko conocido – como el ‘último dictador de Europa’ – intensificó en las últimas semanas sus reuniones con el Embajador de Venezuela en Minsk, Jesús Rafael Salazar en medio del aumento de la presión de Trump contra Maduro.