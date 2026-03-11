Panamá al repechaje: Deberá jugar la clasificatoria para el Clásico Mundial de Béisbol 2029

Siguen cayendo las malas noticias en la selección de Panamá de béisbol. Culminada su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras perder contra Colombia 4-1 en el último partido, quedaba por saber el futuro de Panamá para la próxima edición del Clásico Mundial.

El equipo panameño conoció que deberá jugar el torneo clasificatorio para acceder al Clásico Mundial de Béisbol 2029, luego de que Canadá se impusiera cuatro carreras a tres a Puerto Rico. Panamá dependía de una combinación de resultados para conocer su destino de cara a la siguiente edición, por lo que ahora deberá jugar el repechaje e intentar llegar al torneo más importante de béisbol a nivel de selecciones.

Los dirigidos por Luis Mayorga tan solo consiguieron una victoria en los cuatro partidos que disputaron. Cayendo ante Puerto Rico (4-3), Cuba (3-1) y Colombia (4-3). Vencieron a Canadá, pero este triunfo no fue suficiente para seguir con vida en el torneo o conseguir el acceso directo a la edición 2029.

Junto a Panamá, Brasil, República Checa y Nicaragua deberán jugar el repechaje el cual aún no se tiene fecha y sede determinada.

Está confirmación llega luego de que Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) diera un comunicado por medio de su presidente, Jaime Robinson, sobre el rendimiento que tuvo el equipo durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“Sabemos que los resultados obtenidos no fueron los que esperábamos ni los que anhelaba nuestra gran afición. Panamá es un país con una profunda tradición beisbolera y cada vez que nuestra selección salta al terreno de juego lo hace con el compromiso de competir al más alto nivel y de representar con dignidad los colores de nuestra patria”.

“A pesar de no haber alcanzado el objetivo de avanzar en el torneo, reconocemos el esfuerzo, la entrega y el sacrificio de cada uno de los integrantes de la selección nacional. Detrás de cada juego, hubo meses de trabajo, preparación, planificación y el deseo genuino de darle una alegría a todo un país que vive y respira béisbol”, fue parte de las declaraciones de Robinson.