Panamá en el Clásico Mundial: Un camino entre ilusión, tropiezos y la búsqueda por consolidarse

Desde que Major League Baseball y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, según sus siglas en inglés) dieron vida al Clásico Mundial de Béisbol en 2006, Panamá se convirtió en uno de los países latinoamericanos que formó parte del evento que reúne a los principales equipos del mundo. Sin embargo, el camino ha estado marcado por participaciones intermitentes, eliminaciones en fases clasificatorias y un proceso constante de reconstrucción que refleja los retos estructurales del béisbol nacional.

2006: El debut en la élite mundial

Panamá fue uno de los 16 países invitados al primer Clásico Mundial, lo que representó un reconocimiento a su tradición beisbolera y a la producción histórica de talento hacia las Grandes Ligas. El equipo nacional fue ubicado en el Grupo C, disputado en San Juan, Puerto Rico; junto a Cuba, Países Bajos y el anfitrión, Puerto Rico. Aunque el equipo mostró momentos competitivos, no logró avanzar a la siguiente ronda, tras caer ante Puerto Rico en 11 episodios por marcador de 2x1, el 7 de marzo de 2006. Para el 8 de marzo enfrentó a Cuba y nuevamente caímos, pero por marcador de 8x7 y cerramos nuestra participación cayendo por abultamiento de carreras 10x0 ante los Países Bajos. Ese equipo del Clásico de 2006 lo dirigió Héctor López (QEPD) y estuvieron peloteros de la talla de Carlos Lee, Olmedo Sáenz, Carlos Ruiz, Ramiro Mendoza, Bruce Chen, Lenin Picota, entre otros. A pesar de la eliminación y terminar récord negativo de 0-3, la participación dejó señales positivas al permitir la integración de peloteros con experiencia en ligas profesionales y colocar nuevamente el nombre de Panamá en un escenario internacional de primer nivel.

2009: Segunda oportunidad y otra despedida temprana

Panamá volvió a decir presente en la segunda edición del Clásico Mundial, nuevamente enfrentando rivales de alto calibre. Panamá formaría parte del grupo D, con sede nuevamente en San Juan, Puerto Rico; conformado por los Países Bajos, República Dominicana y el local, Puerto Rico. La selección panameña sufrió derrotas seguidas ante Puerto Rico 7x0 y 9x0, ante República Dominicana; derrotas que le impidieron avanzar de ronda, ya que el formato de ese año era a doble eliminación (el equipo que pierda dos juegos es eliminado), por esa razón no nos enfrentamos a los Países Bajos. Estos resultados evidenciaron las dificultades que tenía Panamá para competir con otras selecciones que sí contaban con mayor disponibilidad de sus peloteros establecidos en Grandes Ligas y ligas profesionales de primer nivel. En 2009 Panamá contó con figuras como: Carlos Lee, Carlos Ruiz, Ramiro Mendoza, Bruce Chen, Rubén Tejada, Luis Durango, Dámaso Espino, Paolo Espino, entre otros. Tras ese torneo, el sistema del Clásico Mundial introdujo cambios importantes que obligaron a varios países, incluyendo a Panamá, a disputar torneos clasificatorios para intentar asegurar su cupo en futuras ediciones.

El duro tránsito por los clasificatorios

A partir del ciclo hacia el Clásico Mundial de 2013, Panamá tuvo que recorrer el camino más complejo: los torneos eliminatorios. El clasificatorio de 2012 es recordado en Panamá como un episodio bastante amargo para el béisbol nacional. Se jugó en el Estadio Rod Carew y, a pesar de ser los grandes favoritos por jugar en casa y tener un roster lleno de estrellas, Panamá no logró clasificar. Panamá caía un 15 de noviembre 3x2, ante el sorprendente equipo de Brasil, dirigido por el ex Grandes Ligas Barry Larkin, luego se recuperó para vencer en juego se eliminación a Nicaragua 6x2. El 18 de noviembre se jugaba el pase a la final ante Colombia, al que derrotamos 9x7, pero Brasil nos bajaría de la nube nuevamente, al derrotamos en la final 1x0 y así nos dejaba fuera en nuestra propia casa. Panamá contó con un equipo todo estrellas, dirigido por Roberto Kelly y con peloteros de la talla de Carlos “Calicho” Ruiz, Carlos Lee, Rubén Tejada, Manny Acosta y veteranos de peso como Rubén Rivera, Ramiro Mendoza, Manuel Corpas y José Macías. La situación se repitió en el proceso rumbo al torneo de 2017. Panamá jugó nuevamente en el estadio Rod Carew. Los equipos que buscaban el cupo eran Colombia, España, Francia y Panamá. Con Carlos Lee al mando del equipo, en el primer juego vencimos 9x2 a Francia, luego caímos 6x3 ante Colombia y avanzaríamos a la final tras vencer 7x4 a Francia. En la final caímos amargamente 2x1 ante Colombia y nuevamente quedábamos fuera del Clásico. Esta fue la primera vez que Colombia clasificaba a un Clásico Mundial de Béisbol, dejando a Panamá fuera por segunda edición consecutiva. En aquel equipo estuvieron peloteros como Manny Corpas, Paolo Espino, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Alberto Acosta, Dario Agrazal, Andy Otero, Davis Romero, Edmundo Sosa, Javy Guerra (aún era jugador de cuadro), Edgar Muñoz, Carlos Xavier Quiroz, entre otros.

2022: Panamá gana el clasificatorio y regresa a la élite del béisbol

Luego de dos intentos fallidos, Panamá logró regresar al Clásico Mundial tras ganar su grupo en el clasificatorio de 2022, devolviendo la ilusión a la afición y confirmando un proceso de renovación generacional. Nuevamente, el estadio Rod Carew fue el epicentro del evento entre septiembre y octubre de 2022. Panamá compartió el grupo con Argentina, Brasil, Nicaragua, Nueva Zelanda y Pakistán. Los dirigidos por Luis Ortíz, debutaba venciendo por abultamiento de carreras 11x0 a Argentina, luego por el formato del torneo, le tocó enfrentar a Brasil, al que venció 4x0 y aseguró el cupo al Clásico de 2023. Para este torneo, Panamá no contó con Grandes Ligas (debido a que la temporada de MLB aún no había terminado), pero aún así, logró armar un buen equipo con lanzadores de la talla de Ariel Jurado, Humberto Mejía, Alberto Baldonado, Randall Delgado y peloteros de cuadro como José Ramos, el veterano Rubén Tejada, Allen Córdoba y Jonathan Araúz.

Panamá regresa al Clásico Mundial

Después de 14 años de ausencia, el equipo panameño no solo volvió al torneo, sino que logró lo que nunca antes había hecho: ganar un partido en el Clásico Mundial. Panamá formó parte del Grupo A, que se jugó en Taichung, Taiwán, donde nos enfrentaríamos a viejos conocidos como Cuba y los Países Bajos, además de Italia y el anfitrión, Taiwán. Panamá arrancó el torneo logrando aquel triunfo histórico, venciendo a los dueños de casa por marcador de 12x5. Luego nos enfrentábamos en un duelo de pitcheo a los Países Bajos, quienes nos vencieron 3x1. Cuba sería nuestro siguiente rival y después de estar dominado el juego por 5 entradas, el pitcheo se vino abajo y los cubanos aprovecharon para vencernos 13x4. Con uno ganado y dos perdidos, nos tocan enfrentar a Italia, equipo al que vencimos 2x0 y terminamos el grupo con marca de 2-2. En este grupo se dio algo muy curioso, todos los equipos terminaron con récord de 2-2 y se tuvo que ir al desempate utilizando la famosa fórmula del Team Quality Balance, que le dio a Cuba y a Italia el primer y segundo lugar respectivamente. Este sistema de desempate ubicó a Panamá en el 4.º lugar y según las reglas del Clásico Mundial, los equipos que terminan en los primeros cuatro puestos de su grupo, aseguraban su clasificación automática para la siguiente edición. Gracias a esto, Panamá obtuvo su clasificación directa al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Experiencia y juventud para el Clásico Mundial 2026

El pasado jueves se conoció el roster de Panamá para el Clásico. El mismo está bastante equilibrado y buscará avanzar por primera vez a la segunda ronda del torneo. Panamá disputará el Clásico Mundial 2026 en el mes de marzo y formará parte del exigente Grupo A, con sede una vez más en San Juan, Puerto Rico, donde enfrentaremos a Canadá, Colombia Cuba y al anfitrión Puerto Rico. El debut de la novena istmeña será el 6 de marzo ante el equipo cubano.

Roster

Lanzadores: Dario Agrazal, Paolo Espino, Miguel Gómez, Ariel Jurado, Abdiel Mendoza, Logan Allen, Miguel Cienfuegos, Kenny Hernández, Jaime Barría, Jorge García, Javy Guerra, Humberto Mejía, Erian Rodríguez, Alberto Baldonado, James González y Andy Otero. Receptores: Miguel Amaya, Iván Herrera y Leo Bernal. Cuadro interior: Jonathan Arauz, José Caballero, Johan Camargo, Leo Jiménez, Edmundo Sosa, Rubén Tejada. Jardineros: Enrique Bradfield Jr., Allen Córdoba, José Ramos, Jhonny Santos . Utility: Christian Bethancourt La presencia de peloteros activos en Grandes Ligas, combinada con prospectos en ascenso, presenta una estructura más balanceada que en ediciones anteriores del torneo. La profundidad del pitcheo, la solidez en la receptoría y la velocidad en los jardines aparecen como las principales fortalezas de la novena nacional.

Panamá en el Clásico Mundial

2006 – Primera ronda 2009 – Primera ronda 2023 – Primera ronda

Clasificatorios disputados