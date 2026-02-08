Panamá en el Clásico Mundial: Un camino entre ilusión, tropiezos y la búsqueda por consolidarse

Después de 14 años de ausencia, el equipo panameño no solo volvió al torneo, sino que logró lo que nunca antes había hecho: ganar un partido en el Clásico Mundial. Panamá formó parte del Grupo A, que se jugó en Taichung, Taiwán, donde nos enfrentaríamos a viejos conocidos como Cuba y los Países Bajos, además de Italia y el anfitrión, Taiwán.Panamá arrancó el torneo logrando aquel triunfo histórico, venciendo a los dueños de casa por marcador de 12x5. Luego nos enfrentábamos en un duelo de pitcheo a los Países Bajos, quienes nos vencieron 3x1. Cuba sería nuestro siguiente rival y después de estar dominado el juego por 5 entradas, el pitcheo se vino abajo y los cubanos aprovecharon para vencernos 13x4.Con uno ganado y dos perdidos, nos tocan enfrentar a Italia, equipo al que vencimos 2x0 y terminamos el grupo con marca de 2-2.En este grupo se dio algo muy curioso, todos los equipos terminaron con récord de 2-2 y se tuvo que ir al desempate utilizando la famosa fórmula del Team Quality Balance, que le dio a Cuba y a Italia el primer y segundo lugar respectivamente. Este sistema de desempate ubicó a Panamá en el 4.º lugar y según las reglas del Clásico Mundial, los equipos que terminan en los primeros cuatro puestos de su grupo, aseguraban su clasificación automática para la siguiente edición. Gracias a esto, Panamá obtuvo su clasificación directa al Clásico Mundial de Béisbol 2026.