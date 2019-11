Durán: 'Canelo' Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México

Saúl "Canelo" Álvarez es actual campeón mundial de la Súper WBA, del WBC, de la IBF y de The Ring del peso mediano

El boxeador panameño Roberto "Manos de Piedra" Durán calificó como "el mejor pugilista mexicano" a Saúl "Canelo" Álvarez. Incluso, "mejor que Julio César Chávez".

De acuerdo con el excampeón panameño, "Canelo" es el que "más dinero hace y gana... El único se llama 'Canelo' y es el hombre que, ahora mismo, le está dando más prestigio a México que cualquier boxeador. Vuelvo y lo digo: hasta más que Chávez".

La ventaja del mexicano frente a sus contrincantes, según Durán, es que "pega duro y que sale a matarte. O tú me matas o yo te mato. Esa es la pelea del mexicano. No tiene mucha técnica, porque uno lo ve. Cuando tira los ganchos, los tira con fuerza y todo, pero no se cubre".

¿Quién es el mejor boxeador libra por libra del mundo para Roberto Durán?

Ahora mismo, es el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

¿Por qué?

Lo ha demostrado. Si no me equivoco, tiene tres títulos. Noqueó a Kovalev, que yo lo dije y mucha gente no creía. Ahora mismo, es el mejor boxeador que tiene México y el mundo entero. Duélale a quien le duela.

¿Considera que 'Canelo' le tiene miedo al púgil kazajo Gennady Gennádievich Golovkin, mejor conocido como 'GGG'?

¿A Golovkin? No creo que "Canelo" le tenga miedo. Recordemos que él firmó un contrato por millones y millones de dólares y a él, por el contrato firmado, lo mandan, él no manda. ¿Me entiendes?.

¿Qué me dice de los combates entre ellos?

En la última pelea entre ambos, "GGG" le ganó a "Canelo", pero se la dieron al mexicano. ¿Por qué se la dieron? Porque esto es un negocio y te diré por qué: ¿Qué venía de México? La independencia de México. ¿Dónde celebraron la pelea? En Las Vegas. ¿Quiénes son los que llenan Las Vegas?

¿Considera usted que a 'Canelo' le arreglan las peleas?

No. Estás equivocado. En primer lugar, "Canelo" no podía perder, porque era la independencia de México, ya que todos los mexicanos están contentos y llenaron todos los hoteles de Las Vegas, ¿ok? Y fueron a ver la pelea. Si "Canelo" pierde, seguirán contentos por la independencia. Si "Canelo" gana, es doble alegría y la gente se divierte más y juega más (en los casinos).

¿Cómo vencer a 'Canelo' Álvarez?

Él siempre ha sido un tipo pesado y ha tenido que rebajar de peso. Por eso fue que se lo ganó Mayweather. Floyd usó la cabeza: lo hizo rebajar, no cambió la pelea y "Canelo" estando débil, no logró recuperarse.

¿Cómo evalúa el choque contra el ruso Kovalev?

¿Lo noquearon o no? Kovalev no podía coger chances con un hombre que pega duro con las dos manos como "Canelo". Cada vez que Álvarez golpeaba, le hacía daño.

¿Canelo pega más duro que Roberto Durán?

Son cosas diferentes. Él, en su época; y yo, en mi época. Puede ser que yo pegue más duro que él o puede ser que él pegue más duro que yo.

Pero el boxeo no cambia...

El boxeo no cambia. En el boxeo, tú tienes que ser inteligente. Se lo ganó Mayweather boxeando. Recuerda que cuando tú le boxeas a los mexicanos ellos no saben qué hacer. Ahí fue donde se lo ganó Floyd y eso es lo que estaba haciendo Kovalev, pero al ruso lo noquearon con un gancho abierto.