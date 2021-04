La grandeza de 'Chocolatito' González está aún por escribirse

El pleito entre Juan Francisco Estrada (Izq.) y Román González (Der.) fue todo un espectáculo, que hizo crecer la figura de ambos gladiadores. Matchroom Boxing.

La grandeza de un púgil no se mide solamente por los títulos que obtiene, sino por los aportes que durante su carrera le ha hecho al boxeo. Algunos analistas determinan la estatura de un boxeador solamente si llega a ser admitido en el famoso salón de la fama de Canastota (Nueva York), o en otros similares.

En ese sentido, no toman en cuenta el hecho de que en el grupo de seleccionadores, como suele suceder, hay subjetividad y se prioriza en quienes han hecho su carrera, principalmente, en Estados Unidos. Hay excepciones, pero son muy puntuales.

Por suerte para todos, la escogencia de los mejores en el mundo de 'fistiana', no lo determina un grupo en particular, ni quién entra o no en un exclusivo club, como el del salón de la fama. Esas selecciones únicamente las dan las ejecuciones de los gladiadores. Es matemática simple.

'El Flaco' o 'Chocolatito'

A raíz del contundente regreso del pequeño Román 'Chocolatito' González a los primeros planos, resurgió el tema sobre la historia que ha escrito y sigue escribiendo el espectacular pugilista nicaragüense.

El asunto es, si González podría ser considerado como el mejor boxeador nicaragüense de todos los tiempos, designación que hasta hoy tiene de manera indiscutible el 'Flaco Explosivo' Alexis Argüello.

Argüello llegó a obtener los cinturones pluma, súper pluma y ligero, en una carrera de 27 años (77-8, con 62 nocauts), en tanto que González ha logrado cuatro (mínimo, minimosca, mosca y súper mosca), desde que en 2005 se hizo profesional (50-3, 41 nocauts).

Tras sus descalabros frente al tailandés Sor Rungvisai en 2017, dos años después de ser escogido el mejor 'libra por libra' del mundo, se pensó que la carrera de Román estaba acabada.

Sin embargo, después de importantes victorias en los dos años subsiguientes, cuyo valor estuvo más en las condiciones físicas en que se presentó que en los rivales, González volvió a tener una oportunidad de oro. En 2020 volvió a alcanzar el cetro súper mosca.

Para analizar el tema, calzamos la opinión de los colegas Carlos Nina Gómez (Rep. Dominicana), Estewil Quezada (Colombia), Osvaldo Principi (Argentina) y de los nicaragüenses Carlos Alfaro y René Pineda, todos conocedores de esta apasionante actividad.

Argüello, mucha historia

El colega René Pineda destacó que González no “tendrá nunca la dimensión de Alexis. Sin embargo, hay coincidencias (entre analistas) en que tiene más recursos”.

“En el tema de fama, reputación y cariño del público es difícil ir contra Alexis. (Pero) en el tema de logros, 'Chocolate' ya superó a Argüello”, matizó.

Por su parte, el analista nicaragüense Carlos Alfaro dijo que: “Sí creo que es el mejor boxeador nicaragüense en la historia. De hecho, el mejor atleta y el mejor peso chico en la historia de Nicaragua”.

“(Román) nunca va a llegar a ser un ídolo como Alexis, ese es otro tema. La palabra ídolo o las frases el más querido o el más amado, eso es para Alexis Argüello, pero valoro mucho la línea de boxeo y los porcentajes de nocaut, que se inclinan por González”, destacó.

“Donde más valoro la grandeza del 'Chocolatito' es que desde que dejó las 108 libras enfrentó a boxeadores más grandes, que le sacaron ventaja en físico y velocidad y, a pesar de ello, mostró un nivel boxístico increíble y desbarató a todos los que enfrentó en las 112 libras”, añadió.

Entre tanto, el veterano cronista dominicano Carlos Nina Gómez indicó que: “Todavía Alexis, ganador de tres títulos mundiales en otras tantas categorías (pluma, ligero junior y ligero), sigue siendo el mejor boxeador en la historia de Nicaragua”.

“El 'Chocolatito' podría quitarle el trono, pero va a depender de su comportamiento en los ensogados en los próximos dos años”, inquirió.

Por su parte, Estewil Quezada señaló que: “Sin desconocer la grandeza de Román González, creo que el mejor boxeador nica de todos los tiempos es Alexis Argüello”.

“En casi todos los aspectos boxísticos está por encima, menos en el número de títulos mundiales alcanzados”, dijo el colega barranquillero.

Finalmente, el historiador argentino Osvaldo Principi sostuvo que la grandeza de Argüello se mantiene, a pesar de que González tenga una corona más. “Alexis fue casi infalible. La época y el nivel de las décadas de 1970 y 1980 fue superior a la actual y los retos individuales que tuvo, fueron superiores”, detalló el periodista sudamericano.