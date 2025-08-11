Contralor Flores alista demanda contra las jubilaciones especiales de jueces y magistrados

El fondo de retiro especial para jueces y magistrados fue acordado por el pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">CSJ </a></b>en julio de 2024, y entró en vigencia el 1 de enero de 2025. Sin embargo, fue publicado en Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.Establece la creación de un fondo para el retiro de los magistrados argumentando, entre otras cosas, que para mantener la independencia judicial se '<i>los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan'.</i>Los magistrados de la CSJ recibirían el <b>100%</b> de su último salario devengado. <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">La Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> pagaría hasta el límite permitido por la ley y el <b><a href="/tag/-/meta/oj-organo-judicial">Órgano Judicial</a></b> cubriría la diferencia. Los magistrados mantendrán el derecho a este fondo aunque se venza su período constitucional sin haber alcanzado el derecho a jubilación, o incluso si se retiran de la institución por cualquier motivo.Los magistrados de tribunales superiores recibirán <b>60%</b>, los jueces de circuito <b>50%</b>, y los jueces municipales<b> 40%</b>, adicional a la jubilación de la CSS.