Contralor Flores alista demanda contra las jubilaciones especiales de jueces y magistrados

El contralor de la República, Anel “Bolo” Flores, confirmó este lunes 11 de agosto, que ya se encuentra preparando una demanda de inconstitucionalidad sobre el fondo de retiro especial para jueces y magistrados que aprobó recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Estas personas están ganando 20 veces más de lo gana el panameño de a pie. Esas son cosas que nos deben llamar a la reflexión. Estas autoridades ganan un buen salario, por lo tanto, no están para estar pidiendo aumentos. No es el tiempo correcto”, criticó Flores.

Añadió que “espero que ellos reflexionen y que tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía porque ese dinero puede ser utilizado para tantas cosas que requiere el panameño”.

Con la demanda en preparación, el contralor aseguró que hará todo lo posible para detener lo que a su juicio son “abusos” para una economía que no presenta las condiciones para mantener esos aumentos.

”Los goles vienen todos los días de todos lados. Veo que no van a parar. Me siento mal al igual que el resto de los panameños: decepcionado de estas autoridades por la forma y la falta de conciencia, así como del juega vivo”, señaló.