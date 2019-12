Pres. Cortizo, el Deporte también está bien 'Podrido'

Dos Notas Sueltas: N°1) Si hay dos Presidentes que creen que son dueños absolutos en todos los temas, son sin duda alguna, el de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trumph, y el de Rusia, Vladimir Putin. Ambos se Consideran, dueños absolutos de la verdad, y que sus palabras deben ser aceptadas sin cuestionamiento alguno. En el caso de la reincidencia de la dirigencia de ese país de no acatar el Código Anti-Dopaje de WADA/AMA, y que llevó a la decisión de prohibir la participación de Rusia en los XXXII Juegos Olímpico de Verano, Tokío Japón, 2020, que serán en meños de un año. El Presidente Putín reiteró el carácter politizado de las últimas decisiones contra su país de la Agencia Mundial-Antidopaje, y según su punto de vista es contraria a los Principios Fundamentales del Olímpismo.

Pregunto: ¿Será que para él no existe o no tienen valores algunas de la Reformas de la Agenda Olímpica 2020:

Tiempos de Cambios

Ejemplos: la N°27 “Cumplir con los principios básicos de buena gobernanza. N° 29 Mejorar la Transparencia”. De los atletas la N°15: “Cambiar de enfoque para proteger a los atletas honestos”. Lo que más está preocupando al Presidente Putín, es DON DINERO, el vil metal. Pues, una suspensión deja a Rusia de organizar eventos deportivos de gran envergadura, al mismo tiempo sus atletas no podrán participar en los Juegos Olímpicos de Tokío, y tampoco los ‘JO’ de Invierno, en Beijing, China. En una conferencia de prensa extensa, dijo: “La gran mayoría de nuestros deportistas está limpio en cuanto al empleo de estimulantes, en ese sentido la existencia de patinadoras sobre hielo rusas muy jóvenes que realizan movimientos irrepetibles. Eso no les gusta a algunos.

Hay más. Se le preguntó a Putín respecto a la posibilidad de quedar sin el derecho a efectuar el mundial del Voleibol de 2022. Putín recomendó esperar la decisión de WADA final para cada evento, pues, recordó, dio recomendaciones y hay casos como el del Campeonato Europeo del próximo año que sí se realizará. Simplemente cuando fueron a ver a la FIFA, esta afirmó que los boletos para asistir a estadio Gazprom-Arena, de San Petersburgo, ya estaba vendidos.

Frente a todo esto, hay una realidad, y es que el mandato del titular de WADA/AMA, Sir. Craig Reedie, finaliza el martes 31 de diciembre 2019, y asumirá la Presidencia de WADA/AMA, el 1° de enero 2020, WITOLD BANKA, que es Ministro de Deportes y del Turismo de Polonia. Es miembro del ‘CE? de WADA. Estaré dando seguimiento, para ver sí seguirá o no esa MANO DURA contra los abusos del Dictador del Kremlin, o si todo cambiará.

Tema de hoy. Soy un fiel creyente de la democracia, y la libertad de expresión en que vivimos, mi vinculación no solo con el deportes, sino con otros aspectos como las finanzas y economía, leí con detenimiento, el título de la primera plana de este diario ‘La Estrella de Panamá” que dice: “El sistema penitenciario está podrido’, Laurentino Cortizo. “Tras la masacre en la Joyita el presidente reconoció, este viernes, la grave situación de las cárceles del país.

Adelantó que el próximo martes el Gabinete discutirá un proyecto para crear la policía penitenciara. Continuó en la Página 2A con la firma de la distinguida periodista investigativa, MARLENE TESTA. Lo que me llamó la atención, fueron esta palabras de SE. Don Nito: “El sistema viene podrido”. Sobre esto aún recuerdo que el Centro Penitenciario La Joyita, (lo es en verdad), fue inaugurado en 1996, y si mi memoria no me hace ‘trucos’ queda en el Distrito de Pacora, en reemplazo de la Cárcel Modelo que quedara en la ciudad de Panamá.

Si hablamos de 1996, Doña Mireya del Partido Panameñista estaba en el ‘Palacio de las Garzas’, del 1° de Sep.1999, a julio 1° de Sep. 2004. Martín Torrijos, (PRD), 1° Sep. 2004, al 1° de Jul. 2009. Ricardo Martinelli, (CD), del 1° de Jul. 2009 al 1° de Jul. 2014. Juan Carlos Juan Carlos Varela (Partido Panameñista,), del 1° de Jul. 2014, al 1° de Jul. 2019.

Lo que quería demostrar que no podemos culpar al Presidente de turno, pero sí debió conocer de que entre las prioridades de sus primeros 100 días, debió estar incluido el drenaje de esa ciénaga, y no esperar esta tragedia, para comenzar a discutir un proyecto, en un ambiente en que los hechos están demostrando que DON DINERO el USA$ está metido en todo. Prueba la suspensión de personas que estaban o están laborando en la Joyita.

Usando las mismas palabras del Jefe del ¡Buen Gobierno¡ si no lo sabe o lo quiere pasar desapercibido, se lo alerto en el título del Coctel Deportivo de hoy: El Deporte también está podrido. Basta con mirar la PLANILLA PERMANENTE y TRANSITORIO, y los salario exorbitantes, que muchos, lo divulgué en este espacio, supera al de muchos profesionales. Los títulos de muchos cargos no indican qué función en realidad realizan algunos. Esto indica que Pandeportes es más bien para albergar a miembros de Partidos Políticos, que fomentar el deporte. Es vergonzoso, que la FIFA ha suspendido en forma vitalicia, al expresidente de la Fepafut, y como hizo Manuel A Noriega, no denunció a ninguno de sus colaboradores inmediatos. Es aún peor, como Pandeportes es la ‘tierra’ del que más ‘saliva puede tragar’, no existe un Consejo Directivo, y sin seguir las Normas para aceptar ser Sede o Co-Sede de un torneo Mundial, ya Panamá, y la Fepafut, aceptó , como señalé arriba, la Sub-Sede del ‘CM’ de Fútbol Femenino Sub-20.

Todos ‘meterán las manos’, y en esta crisis económica no se sabe cuánto seré el costo. Ya hay un funcionario de Palacio con la ‘mano metida’ Ya el Jefe del ‘COP’, el Mitómano Camilo ‘Madurito’ Amado está aupando el no muy bendito Alcalde del Colón, a ser Sede de un Torneo Regional. Don Nito el Deporte también está PODRIDO. Tome nota de esto.