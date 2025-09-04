Eliminatorias: Ismael Díaz reconoce calidad de Surinam, tras empate ante Panamá

La selección de Panamá repartió puntos con Surinam en el primer partido de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El partido que se disputó en el estadio Dr. Franklin Essed Stadium, en Paramaribo, estuvo para cualquiera de los equipos, que tuvieron varias oportunidades sin suerte. El marcador quedó 0-0.