PANAMÁ

Eliminatorias: Ismael Díaz reconoce calidad de Surinam, tras empate ante Panamá

Selección de Panamá logra rescatar un punto ante Surinam en la fase final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.
Kathyria Caicedo
  • 04/09/2025 19:08
Ismael Díaz, de la selección de Panamá, sabe que el compromiso tras empatar con Surinam es ganar en casa para seguir avanzando en las eliminatorias camino al Mundial 2026.

La selección de Panamá repartió puntos con Surinam en el primer partido de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El partido que se disputó en el estadio Dr. Franklin Essed Stadium, en Paramaribo, estuvo para cualquiera de los equipos, que tuvieron varias oportunidades sin suerte. El marcador quedó 0-0.

Ismael Díaz, volante de la selección de Panamá y que pasa por un buen momento con el Club León de la Liga MX, reconoció el buen nivel de Surinam.

“Realmente, buen equipo de Surinam, muy buenos jugadores en la parte individual. Me parece que es un equipo que hay tomar mucho en cuenta”, dijo Díaz en declaraciones ofrecidas a Deportes RPC.

Para Díaz, cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado el partido. Además calificó como valioso el punto obtenido ante Surinam. Y está consciente que el equipo debe ganar el próximo lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández, cuando la selección de Panamá se enfrente a Guatemala.

