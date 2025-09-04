Eliminatorias: Ismael Díaz reconoce calidad de Surinam, tras empate ante Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/ismael-diaz">Ismael Díaz</a></b>, volante de la selección de Panamá y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/con-doblete-ismael-diaz-esta-cerca-de-hacer-historia-en-mexico-CE15660460" target="_blank">que pasa por un buen momento con el Club León de la Liga MX</a></b>, reconoció el buen nivel de Surinam.<i>'Realmente, buen equipo de Surinam, muy buenos jugadores en la parte individual. Me parece que es un equipo que hay tomar mucho en cuenta',</i> dijo Díaz en declaraciones ofrecidas a Deportes RPC. Para Díaz, cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado el partido. Además calificó como valioso el punto obtenido ante Surinam. Y está consciente que el equipo debe ganar el próximo lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández, cuando la selección de Panamá se enfrente a Guatemala.