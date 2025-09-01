  1. Inicio
Eliminatorias: Selección de Panamá vuelve a ejercitarse antes de viajar a Surinam

La selección de Panamá entrenó en el estadio Rommel Fernández.
La selección de Panamá entrenó en el estadio Rommel Fernández.
Por
Jean Paul Francis
  • 01/09/2025 20:12
Un total de 20 jugadores se entrenaron de manera regular en este segundo día de sesión

La selección de Panamá sigue preparándose de cara a su crucial enfrentamiento ante la selección de Surinam por el primer partido de la fase 3 de las Eliminatorias camino al Mundial 2026.

Antes de viajar a Surinam, los dirigidos por Thomas Christiansen se ejercitaron por segundo día en el estadio Rommel Fernández y ultimar los detalles de cara a este importante enfrentamiento.

Previo al entrenamiento, José Luis Rodríguez habló para los medios y destacó la importancia de empezar ganando ante Surinam y las ganas de volver a disputar una Copa del Mundo.

Claves de la eliminatoria: “Tenemos que ir partido a partido. Sabemos la exigencia que tenemos. Tenemos que ir por los tres puntos si queremos llegar al Mundial. Si queremos obtener el objetivo, tenemos que estar juntos”.

Experiencia: “La mayoría de los jugadores convocados tenemos la experiencia. Muchos estamos fuera de Panamá y eso ayuda. Trato de ser yo mismo, todos sabemos hacia dónde tenemos que ir”.

Fortalezas: “Todos en la región saben lo que Panamá puede hacer. Hemos visto videos del rival, sabemos que muchos juegan en Países Bajos. Antes jugábamos bonito y todo, pero no clasificamos. Ahora tenemos que conseguir los puntos e intentar clasificar”.

Sistema: “Yo me siento cómodo, ya sea en sistema de cuatro o de cinco atrás. Me siento bien por izquierda o derecha, ya sé lo he dicho al profe. Él nos sigue para ver cómo vamos en el club”.

Por otra parte, Jorge Gutiérrez también dio palabras a los medios y destacó su papel para lo que será su segundo proceso mundialista. El lateral izquierdo tuvo un pasaje durante las Eliminatorias camino al Mundial Catar 2022.

Nueva oportunidad: “Uno siempre quiere estar en la selección, sabía que en el día de mañana iba a tener la oportunidad. El buen rendimiento en la Liga de Naciones me ayudó para regresar”.

Guía de Eric Davis: “Siempre he tenido comunicación con él. Para mí regresar era un reto personal. Siento que lo he hecho de buena manera, no puedo venir con la mentalidad que no voy a cometer un error porque pueden pasar, pero de eso se trata, de mejorar en cada partido. Jugar en Venezuela me ha ayudado a mejorar mucho”.

Vestuario: “Converso con mi familia y cada vez que se va acercando el día, se sienten más los nervios. El grupo está casi al completo y estamos listos para estos partidos. Cualquier error nos puede alejar de ese camino. Todos llegamos en buen momento y eso nos ayudará para la clasificación”.

Para este segundo día de entrenamiento, el equipo entrenó con un total de 20 efectivos. Edward Cedeño, quien fue el último en llegar a la concentración no entrenó con el grupo. Por otra parte, César Blackman, Michael Murillo y Andrés Andrade entrenaron de manera diferenciada del resto de sus compañeros.

Panamá se volverá a ejercitar este martes 2 de septiembre a las 8:30 a.m. (hora local) en el estadio Rommel Fernández antes de partir en horas de la tarde a Surinam.

