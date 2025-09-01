Detienen en Panamá a integrante del Tren de Aragua, peligrosa banda venezolana

De acuerdo con <b>Insight Crime</b>, el Tren de Aragua mantiene un amplio portafolio criminal: <b>tráfico de drogas, armas, explotación sexual, secuestros, extorsiones, minería ilegal</b> e incluso el cobro a reclusos dentro de las cárceles venezolanas.En julio de 2025, el <b>Departamento del Tesoro de Estados Unidos</b> declaró al Tren de Aragua como <b>'Organización Criminal Transnacional'</b>, mientras que el <b>Departamento de Estado</b> ofreció <b>12 millones de dólares de recompensa</b> por información que permita capturar a sus líderes. Su presencia ha sido confirmada en <b>Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Estados Unidos</b>.El grupo se originó en 2005 como un sindicato obrero en la construcción de un tren en el estado venezolano de <b>Aragua</b>, operando desde la cárcel de <b>Tocorón</b>, donde extorsionaba contratistas. Con el tiempo, expandió sus operaciones a gran escala.En 2023, las autoridades venezolanas tomaron el control de Tocorón y hallaron lujos y armamento, pero los líderes de la organización ya habían abandonado el penal tras negociar con el gobierno, según el <b>Observatorio Venezolano de Prisiones</b>.