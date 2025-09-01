Detienen en Panamá a integrante del Tren de Aragua, peligrosa banda venezolana

Agentes del Tercer Batallón Pacífico, en coordinación con el Servicio Nacional de Migración, aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien mantenía una alerta internacional emitida por el gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el Tren de Aragua, la red criminal más poderosa de Venezuela. La verificación se realizó a través del sistema biométrico, confirmando la alerta internacional. Durante la diligencia, se le incautó un teléfono celular, dos envoltorios con posible sustancia ilícita (presuntamente marihuana), una pipa para fumar y un encendedor. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Autoridades confirman la presencia del Tren de Aragua en Panamá

El pasado 16 de octubre de 2024, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, advirtió que el Tren de Aragua y el Clan del Golfo operan como patrocinadores de pandillas locales que sirven de brazo logístico en el tráfico internacional de drogas. “Se han identificado los grupos del Tren de Aragua y el Clan del Golfo”, dijo Ábrego a TVN Noticias. “Parte de la droga que pasa por las rutas internacionales se queda en Panamá y con ella se paga a las pandillas que ofrecen seguridad y transporte”, añadió. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino calificó de “dantesco” el asesinato ocurrido el 9 de octubre en calle 50, Ciudad de Panamá, vinculado a un ajuste de cuentas con el Tren de Aragua. “El informe de inteligencia policial indica que la víctima tenía deudas con este cartel y también trabajaba con el Clan del Golfo”, explicó Mulino en entrevista con Telemetro. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, también confirmó la presencia de estas organizaciones en el país e instó a la población a colaborar con las autoridades. “Estos grupos trabajan con pandillas y son extremadamente agresivos. Necesitamos que la comunidad se acerque más a la Policía para ser efectivos”, declaró.

¿Quiénes son el Tren de Aragua?