Putin exhibe apoyo en la Cumbre de la OCS en China junto a Xi Jinping y Narendra Modi

Además de su encuentro con <b>Xi Jinping</b>, Putin sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro indio <b>Narendra Modi</b>, quien dio la bienvenida a los recientes intentos de paz y pidió que 'todas las partes avancen de manera constructiva'.El presidente ruso también se reunió con el turco <b>Recep Tayyip Erdogan</b>, con quien discutió acuerdos energéticos y la disposición de Ankara a colaborar para alcanzar la paz en Ucrania.La <b>declaración final</b> del encuentro, con la participación de más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, no incluyó referencias directas a la guerra en Ucrania, pero sí menciones a la <b>crisis en Gaza</b>, la condena de sanciones unilaterales y la propuesta de crear un banco de desarrollo regional.