Mercedes y Ferrari con los ojos puestos en el segundo puesto

Carlos Sainz (d.) y Charles Leclerc (i.), pilotos de la escudería Ferrari F1

Llegó otro episodio de la Fórmula 1 (F1). El 'gran circo' tendrá una de las paradas más emocionantes de la temporada. En Austin, Estados Unidos, los corredores volverán a encender los motores tras una semana de descanso, luego de disputar la ardua carrera en Catar.

Con cinco carreras aún por delante (incluyendo el GP de Estados Unidos), Red Bull ya tiene entre sus manos el campeonato de constructores. Mientras que Max Verstappen hizo lo propio con el campeonato de pilotos. Sin embargo, aún hay mucho por disputarse esta temporada, por ejemplo, el segundo puesto del campeonato de constructores.

En esta situación se encuentran las escuderías de Mercedes y Ferrari. El primero aventaja al segundo por una diferencia de apenas 28 puntos, por lo que la carrera en tierras estadounidenses promete ser importante para los seguidores de ambos equipos.

La temporada anterior, en el Circuito de las Américas (COTA, por sus siglas en inglés), la escudería de Ferrari tuvo un éxito rotundo al llevarse el primer y segundo puesto gracias al desempeño de sus corredores. Carlos Sainz y Charles Leclerc, en ese orden, conquistaron el GP de Estados Unidos.

Lewis Hamilton buscará el primer lugar el COTA. F1

No fue así para Mercedes, luego de que sus dos pilotos no finalizaron en el podio. Lewis Hamilton (quinto) y George Russell (sexto) buscarán revertir la situación hoy, cuando den inicio las prácticas y las clasificaciones al GP del próximo domingo.

Es importante recordar que en este GP habrá sprints, por lo que ambas escuderías podrán sumar algún punto adicional a los que obtengan el domingo si finalizan dentro de los 10 primeros puestos.

Cambios en el monoplaza

Consciente de que no lograron el objetivo de ser campeones en este 2023, Mercedes se aferra a conseguir el segundo puesto como consolación y preparar lo que será 2024.

Es por ello que para esta carrera en COTA, la escudería realizó un cambio en su monoplaza para intentar asegurarse la victoria.

De la mano de su director ejecutivo Torger 'Toto' Wolff dio a conocer que Mercedes tendrá un nuevo suelo en su monoplaza.

En una entrevista con el diario austriaco OE24, Wolff afirmó que están conscientes de los cambios que deberán hacer para sacarle más ventaja a Ferrari y dejar atrás a Aston Martin, que también se acerca desde el cuarto puesto.

“La batalla por el segundo puesto en el mundial de constructores se ha vuelto más intensa en las últimas carreras. Mantendremos la cabeza baja, seguiremos empujando y aspiraremos a conseguir tantos puntos como podamos para aumentar nuestra ventaja”.

“Somos conscientes de que el ritmo de desarrollo del monoplaza tiene que ser más alto que nunca, pero estamos haciendo todo lo posible para que así sea. Queremos volver a la primera fila, pero somos conscientes de que tenemos que mejorar mucho el coche para conseguirlo. Estamos replanteando completamente el concepto del chasis porque Red Bull está muy por delante”, afirmó el director ejecutivo de Mercedes.

A su vez, Wolff dio a conocer los problemas que tuvieron con su monoplaza W14. Aseguró que los problemas estaban localizados en la parte trasera ya que “no era lo suficientemente estable”.

“El problema es que la parte trasera de nuestro coche no es lo suficientemente estable y los pilotos no se sienten seguros al entrar en las curvas. Necesitamos un monoplaza que puedan empujar con fuerza en cualquier curva, sin tener miedo de salirse de la pista en cualquier momento”, explicó.

Con este cambio, Mercedes espera volver a repetir lo logrado en 2016 cuando Hamilton logró la victoria y su segundo piloto en aquel entonces, Nico Rosberg, logró el segundo lugar.

Como dato adicional, Hamilton, Verstappen y Valtteri Bottas son los únicos pilotos en activo que han logrado al menos una victoria en COTA.

Del otro lado de la moneda, Ferrari no hará cambios en su monoplaza para este GP. Sin embargo, para la carrera en Suzuka, Japón, la escudería italiana había cambiado el suelo de su SF-23 y por el momento parece haberles funcionado.

A pesar de estos cambios, uno de sus expresidentes –y el más longevo que ha tenido la escudería a lo largo de su historia, Luca Di Montezemolo– resaltó que no se siente del todo contento de ver el rendimiento que ha tenido Ferrari esta temporada.

“Lo que no me gusta es la normativa actual, que es bastante complicada, y no me gusta dónde está Ferrari hoy. Tampoco quiero ver un Ferrari que esté contento con un tercer puesto, lo que veo como una derrota”.

“Preferiría verlos disfrutar de verdaderas victorias con un coche capaz de luchar por el título hasta la última carrera, algo que no ocurre desde hace muchos años, expresó Montezemolo durante el Festival di Trento que organiza el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

El expresidente también se refirió a Sainz y Leclerc; asegurando que el problema no son los pilotos, sino el propio monoplaza. “Creo que el último problema para Ferrari hoy son los pilotos, es el auto”, dijo el italiano.

A falta de cinco GP para que acabe la temporada de la F1 2023, las escuderías y pilotos lucharán por finalizar en lo más alto de la tabla, tras las conquistas de Red Bull y Verstappen este año.