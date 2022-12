Scaloni: "Parar a Mbappé es un trabajo del equipo"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha asegurado que Francia, a la que se enfrentan este domingo en la final del Mundial de Catar, "no es solo Mbappé", un jugador al que deberán frenar con "trabajo del equipo", y ha afirmado que los dos equipos tienen "las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores".

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni EFE

"Creo que es un trabajo del equipo, más que de un jugador. Y no es solo Mbappé, más allá de que es un buen jugador. Tienen otros jugadores que lo abastecen y que lo hacen mejor jugador. Y sí, es uno de los grandes jugadores, es joven y seguirá mejorando", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, negó que la contienda se reduzca a la dualidad Messi-Mbappé. "El partido de mañana es Argentina-Francia, va más allá de eso. Ambos tenemos las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores y no necesariamente ellos dos. Esperemos que caiga de nuestro lado", manifestó.

Por otra parte, no quiso valorar el supuesto 'virus del camello' que está afectando a los futbolistas galos. "En relación al virus que supuestamente tienen los jugadores de Francia, no puedo decir nada porque estamos igual que ustedes. No hay nada oficial. Nosotros nos preparamos y ellos también, no hay margen de sorpresas", apuntó.

Respecto al encuentro, aseguró que está "en el lugar en el que cualquier argentino quisiera estar: como entrenador de la selección". "Estoy orgulloso y entusiasmado con este momento. Son momentos lindos y para disfrutar, aunque estemos a la puerta de una final. Lo importante es el camino, lo que disfrutamos con estos jugadores y compartirlo con la familia. Cuando lo disfrutas, las cosas saben diferentes y se viven de otra manera", explicó.

Precisamente en este momento, se acordó de jugadores "que fueron parte de este plantel" y que son "parte de esto", como Nico González, Joaquín Correa o Giovani Lo Celso. "Desde el primer día, nuestra idea era que la selección argentina era de todos, queríamos darle la posibilidad a cualquiera futbolista de que disfrutara de esta camiseta. A lo largo de estos cuatro años lo hicimos, sumamos muchos jugadores y un grupo espectacular, que se mata por esta camiseta y que juegue quien juegue se brinda al máximo", indicó.

"Todo viene agigantado cuando se gana y se consiguen cosas, pero antes, cuando no se consiguieron, en 2019, esto se dio. Fue la bisagra de este ciclo, seguir confiando en un proyecto y en un grupo que nos iba a dar alegrías, y si no era a nivel resultado, sí a nivel de compromiso", finalizó.