Cristiano Ronaldo no tiene límites. En el partido de este martes 20 de junio ante Islandia por la clasificación a la Eurocopa 2024 el luso alcanzó la cifra de 200 partidos con Portugal. Ningún jugador en la historia había alcanzado esta cifra de partidos con la selección por lo que se hizo acreedor del Premio Guinness por esta importante marca.

A pesar de haber alcanzado los 38 años y migrar al fútbol de Arabia Saudita el técnico de Portugal, Roberto Martínez, sigue confiando en Ronaldo y lo convocó para esta fecha FIFA. "No persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Hacer 200 internacionalizaciones no es cualquier cosa. Demuestra el amor que tengo por jugar con la selección. Quiero seguir jugando, alegrando a mi familia, a mis amigos, a todos los portugueses, pero que no acabará en breve", dijo Ronaldo durante la conferencia de prensa previo su partido 200 con Portugal.

El luso que jugó de titular ante Bosnia y Herzegovina no tuvo la oportunidad de marcar, sin embargo, volvió a salir como titular este martes ante Islandia. Previo al jugo representantes de los Premios Guinness le otorgaron una placa conmemorativa a Ronaldo por sus 200 partidos con Portugal.

Es importante recordar que Ronaldo tiene entre sus récords el jugador con más goles a nivel de selecciones en toda la historia, además de ser el único hasta el momento de marcar en cinco Copas del Mundo diferentes (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Además este año se cumplen 20 años del debut de Ronaldo con la selección de Portugal. Lo hizo a los 18 años contra Kazajistán el 20 de agosto del 2003. Desde entonces ha logrado marcar 123 goles y repartir 35 asistencias.

También fue campeón de la Eurocopa en el 2016 ante Francia y de la Liga de Naciones de la UEFA 2019.