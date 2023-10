El espectáculo de Argentina no tiene fin

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias de Conmebol. EFE

Exactamente ayer, la selección Argentina cumplió 10 meses desde aquella noche mágica en Lusail, Catar, cuando levantó la copa como campeona del mundo de la mano de su capitán Lionel Messi.

A pesar de este importante hito en la historia argentina, los seleccionados que se han concentrado en las convocatorias a lo largo del presente año no han bajado los brazos ni pretenden conocer el término conformismo.

Ser campeones de América, del mundo y de la Finalissima no es poca cosa, pero este grupo no se detiene y busca romper marcas que parecen ser imposibles de superar. En este último parón de selecciones, Argentina se enfrentó a dos selecciones que suelen complicar a los equipos. Paraguay y Perú tenían los papeles para hacerle un gran partido a los actuales campeones del mundo, pero las cosas no salieron así.

Por la mínima, los argentinos lograron superar a los paraguayos, pero las sensaciones y las estadísticas no mienten. Argentina dominó completamente a Paraguay y en su segundo partido contra Perú fue la misma historia. Gracias a estas dos victorias, Argentina logró conseguir su victoria 50 en los últimos 51 encuentros. No pierden desde aquella derrota contra Arabia Saudita.

El delantero argentino Julián Álvarez EFE

Por si fuera poco, este grupo consolidado y liderado por varios jugadores como Lionel Messi, Ángel Di María, Emiliano 'Dibu' Martínez, Nicolás Otamendi o Rodrigo de Paul han ganado todos los partidos que han disputado en 2023. Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú no lograron siquiera marcarles un gol a los actuales campeones del mundo en lo que va de 2023.

“A nivel de juego, crecimos y nos liberamos. Y después de ganar el Mundial, mucho más. El equipo está con mucha confianza, muy suelto. Juegue donde juegue y juegue quien juegue es protagonista, tiene la pelota, nos sentimos bien. Disfrutamos de esta manera, ojalá sigamos creciendo y siendo protagonistas. Este equipo es impresionante. Tanto, que esta Argentina está muy cerquita del mejor equipo de la historia, aquel Barcelona en el que estuve yo”, afirmó Messi tras el encuentro contra Perú.

Otro dato interesante es que de los últimos 65 partidos han logrado mantener hasta 41 vallas invictas, y como se había mencionado, no han recibido un solo gol en los ocho partidos que han disputado este año.

Tan importante ha sido el trabajo defensivo del 'Dibu' Martínez, el 'Cuti' Romero y Otamendi, que cuando comparten cancha con la selección Argentina han logrado mantener la valla invicta en 19 partidos de 22 disputados juntos.

Estadísticas de Lionel Messi frente a la selección de Perú. Sofascore

El ataque de Argentina es otro de los peligros de este equipo. Hasta el momento han roto las redes 133 veces, teniendo un promedio aproximado de dos goles por partido. Para dimensionar aún más el importante trabajo que ha hecho el director Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico, Argentina no ha perdido hasta el momento en las eliminatorias 2026 (siete victorias) y tampoco sabe lo que es perder contra un equipo de Europa (cuatro victorias y tres empates).

Sin una derrota en casa hace más de cinco años

La selección Argentina ha encontrado un fortín cuando juega en condición de local. Sin importar el escenario, los argentinos no han perdido un partido en su patio desde 2016, es decir hace ya siete años.

La última derrota en casa se produjo contra Paraguay cuando perdieron 1-0 por las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, precisamente el 11 de octubre de 2016.

De aquel once que jugó contra Paraguay, tan solo sigue en la selección Di María. El equipo titular que jugó este partido fue: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Martín Demichelis, Pablo Musacchio, Marcos Rojo; Javier Mascherano, Éver Banega; Nicolás Gaitán, Sergio Agüero, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

Nueva marca para Messi

La edad es solo un número y así lo demostró Messi, de 36 años. En un principio existía la duda de que el capitán de la 'albiceleste' no empezara desde el inicio frente a Perú, pero finalmente fue parte del 11 titular y no desaprovechó la oportunidad para romper un nuevo récord.

Gracias a su doblete contra los peruanos, Messi se convirtió en el nuevo máximo goleador de las eliminatorias de la Conmebol con 31 goles, superando los 29 que tiene uno de sus amigos más íntimos, el uruguayo Luis Suárez.

Tomando en cuenta a los máximos goleadores de las eliminatorias mundialistas de las seis confederaciones, Messi se posiciona como el cuarto mejor goleador. Con 39 goles, la lista está liderada por el guatemalteco Carlos Ruíz. Le sigue Cristiano Ronaldo con 36, luego el iraní Ali Daei con 35 tantos, Messi con 31, después el neozelandés Chris Wood con 20 y por último los africanos Samuel Eto'o y Didier Drogba con 18 anotaciones cada uno.

Hay un dato curioso con respecto a esta nueva marca de Messi. A pesar de haber disputado 63 partidos y marcar 31 goles en eliminatorias de Conmebol (promedio de 0,49), el delantero del Inter Miami nunca ha finalizado como máximo goleador en una edición de las eliminatorias.

En las cinco eliminatorias en que ha participado (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) tan solo estuvo cerca de finalizar líder en la tabla de goleadores en la edición rumbo al Mundial de 2014. En aquellas eliminatorias logró marcar 10 tantos, uno menos que Suárez (11).

Tras este parón de selecciones, aún queda una fecha más por disputar en el mes de noviembre. Argentina deberá enfrentar primero a Uruguay y luego jugará el 'Clásico de Sudamérica' contra Brasil. Quedará ver si el actual campeón del mundo podrá continuar con esta buena racha y finalizar 2023 de manera invicta.