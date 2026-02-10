Amir Murillo bajo el foco: ¿Por qué De Zerbi vuelve a señalar al panameño tras el 0-5 ante el PSG

La novela de Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella está lejos de terminar. Roberto De Zerbi, entrenador del equipo francés sigue cuestionando el rendimiento que tuvo el panameño en el ocaso de su etapa en Francia, esto a pesar de que ya Murillo se encuentra en otras latitudes.

La derrota que sufrió el Marsella 0-5 a manos del PSG en el clásico francés en el Parque de los Príncipes dejó sin palabras a un De Zerbi que cuestionó otra vez ese bajón de Murillo. De acuerdo con el diario L’Equipe, el italiano habría hablado con el grupo antes de este encuentro, en el que el tema central fue el panameño.

Según el medio citado, De Zerbi se refirió al panameño en el último entrenamiento del equipo antes de jugar contra el PSG, acusándolo de esa “falta de hambre” y que su bajón le afecto tanto a él, como al grupo. Si bien es cierto que el inicio de Murillo en el Marsella prometió mucho, en la recta final se habría convertido prácticamente en un ‘chivo expiatorio’.

Diferentes analistas han comentado que la situación del Marsella también se debe a un “desgaste psicológico”. Desde el inicio de la temporada, el Marsella ha sido un imagen de problemas de vestuario, como el enfrentamiento que tuvieron Adrien Rabiot y Jonathan Rowe, el cual terminó con la salida de ambos protagonistas.

El italiano no se detuvo ahí y señalo que la salida de Murillo no le habría molestado del todo, ya que estará cobrando más en Turquía con el Besiktas de lo que hacía con el Marsella.

En cuanto a los números de la transferencia, se maneja que el panameño salió del conjunto francés por alrededor de seis millones más variables, por lo que el cuadro francés también ganó en el negocio, ya que compraron a Murillo, procedente del Anderlecht, por un valor cercano a los dos millones.

Lo cierto es que en estos momentos el vestuario del Olympique de Marsella está que arde. En redes sociales se ha criticado muchísimo el rendimiento que ha tenido la zaga, especialmente en el 0-5 encajado contra el PSG. Leonardo Balerdi ha sido el principal criticado por los aficionados, incluso el argentino estuvo en la foto de algunos de los goles de los parisinos.

Julio Dely Valdés, exjugador del PSG y de la selección de Panamá no se quedó con los brazos cruzados y defendió a Murillo desde la distancia. El panameño, quien guarda una importante relación con el cuadro francés, subió en sus redes sociales uno de los videos del PSG que recopiló goles ante el Marsella y colocó la frase: “Ahora no está Amir. Y ahora qué?”.

Recordar que Dely Valdés jugó para el PSG entre 1995 y 1997. En ese lapso de tiempo disputó 84 partidos, en los que pudo anotar 29 goles y repartir seis asistencias. Sumó dos títulos a su palmarés; una Supercopa de Francia y la Recopa de la UEFA.

Esto demuestra que incluso, para los experto en la materia, el trato que recibió el panameño no fue el adecuado por parte del entrenador italiano y que forzó la salida de Murillo hacia Turquía.

Fuera del ambiente de Francia, Murillo ya disfruta de su nueva aventura en Turquía. Ya debutó con el Besiktas, entrando de cambio a los 78 minutos contra el Alanyaspor el pasado domingo 8 de febrero.

Lo importante aquí es que el panameño ya se encuentra en otras latitudes y seguramente podrá seguir sumando minutos importantes para llegar en óptimas condiciones para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Panamá.