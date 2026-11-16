La victoria 2-0 ante Curazao dejó algo más que la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y el boleto a la Copa Oro 2027. Desde hace mucho tiempo atrás que el equipo no dejaba la portería en cero en dos partidos consecutivos.
Desde los dos partidos ante Belice y Nicaragua en las Eliminatorias camino al Mundial 2026 el pasado 7 y 10 de junio que el equipo no dejaba la portería en cero en partidos consecutivos. Los grandes ‘culpables’ de esta valla en cero son Andrés Andrade, José Córdoba y Jiovany Ramos. Sumado a los esfuerzos de Orlando Mosquera bajo los tres palos.
Si bien es cierto que en el duelo de ida contra Curazao, Carlos Harvey acompaño a Córdoba y a Andrade, en el segundo tiempo saltó Ramos al terreno de juego y repitió zaga con los con los jugadores que militan en Europa.
Este tridente dejó muy buenas sensaciones en el duelo de vuelta, aunque tuvo ciertos desaciertos en la entrega del balón y en la salida durante el segundo tiempo, al momento de los cortes defensivos, intercepciones y anticipaciones, los tres dieron un recital en defensa.
Lo de Córdoba y Andrade se espera por el fútbol donde militan actualmente a nivel de clubes, pero lo de Ramos ha sido una gran sorpresa, sobre todo por la manera en la que se ganó su posición en el 11 titular.
En aquel partido de eliminatoria contra El Salvador de visita cuando ingresó por Córdoba quien salió por lesión, sorprendió por su talento a más de uno, entre ellos Thomas Christiansen.
Contra Curazao, Córdoba fue una de las figuras jugando como líbero. Completó 56 pases de 64 intentados (88% de efectividad), tuvo ocho contribuciones defensivas, seis despejes, una intercepción y seis recuperaciones.
En el caso de Ramos, tuvo números similares. Realizó 47 pases exitosos de 52 intentados, tuvo la sorpresiva marca de 10 contribuciones defensivas, tres intercepciones, cuatro recuperaciones y bloqueó dos tiros.
Por último, Andrade, fue amonestado a los 11 minutos y a pesar de haber jugado casi todo el partido condicionado, no se achicó cuando le tocó realizar el trabajo defensivo. Tuvo cinco contribuciones defensivas, un despeje, dos intercepciones y seis recuperaciones de balón.
Lo positivo de esto es que los tres jugadores viven sus mejores momentos a nivel deportivo con sus clubes y ven minutos de manera regular. Por lo que cuando les toca venir a la selección, ya tienen ese rodaje necesario para rendir.
El siguiente reto del equipo será en marzo del 2027 cuando se dispute el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf en Los Ángeles, Estados Unidos.