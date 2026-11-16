La victoria 2-0 ante Curazao dejó algo más que la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y el boleto a la Copa Oro 2027. Desde hace mucho tiempo atrás que el equipo no dejaba la portería en cero en dos partidos consecutivos.

Desde los dos partidos ante Belice y Nicaragua en las Eliminatorias camino al Mundial 2026 el pasado 7 y 10 de junio que el equipo no dejaba la portería en cero en partidos consecutivos. Los grandes ‘culpables’ de esta valla en cero son Andrés Andrade, José Córdoba y Jiovany Ramos. Sumado a los esfuerzos de Orlando Mosquera bajo los tres palos.

Si bien es cierto que en el duelo de ida contra Curazao, Carlos Harvey acompaño a Córdoba y a Andrade, en el segundo tiempo saltó Ramos al terreno de juego y repitió zaga con los con los jugadores que militan en Europa.

Este tridente dejó muy buenas sensaciones en el duelo de vuelta, aunque tuvo ciertos desaciertos en la entrega del balón y en la salida durante el segundo tiempo, al momento de los cortes defensivos, intercepciones y anticipaciones, los tres dieron un recital en defensa.

Lo de Córdoba y Andrade se espera por el fútbol donde militan actualmente a nivel de clubes, pero lo de Ramos ha sido una gran sorpresa, sobre todo por la manera en la que se ganó su posición en el 11 titular. En aquel partido de eliminatoria contra El Salvador de visita cuando ingresó por Córdoba quien salió por lesión, sorprendió por su talento a más de uno, entre ellos Thomas Christiansen.