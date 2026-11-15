Thomas Christiansen: ‘Sabíamos lo que teníamos en frente y lo logramos’

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá logró su cometido y se clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, a su vez boleto directo a la fase de grupos de la Copa Oro 2027 tras vencer 2-0 a Curazao. Tras este exigente encuentro, Thomas Christiansen, dio detalles en conferencia de prensa sobre lo que fue el desempeño de los suyos en este duelo de vuelta. El entrenador destacó el trabajo de la línea defensiva en estos 180 minutos de la eliminatoria, como a su vez el trabajo de José Fajardo, quien se despachó un doblete de goles para clasificar al equipo a la siguiente instancia.

Otra oportunidad de levantar el título “Lo que quiero yo es lo que queremos todos. Iremos por todo para conseguir el título. Estados Unidos estará en la fase final, Canadá casi que igual, a México se le complicó a Jamaica...pero queremos crecer. Vamos por cuarta vez consecutiva, quiero estar en la final otra vez. En el fútbol todo puede pasar, aunque no seas el favorito puede dar la sorpresa. Sabíamos lo que teníamos en frente y lo logramos”.

Desempeño de José ‘Coto’ Córdoba “(José) Córdoba después del Mundial, sobre todo el partido ante Inglaterra, pensé que acabaría en la Premier League. Tiene una capacidad física y de compromiso que no deja espacio a los delanteros ni un metro. Es bueno tener un defensa como el. Está bien acompañado con (Andrés) Andrade y (Jiovany) Ramos”.

Polivalencia de Fulo Martínez “A veces podemos decir que ‘Fulo’ no es extremo, pero aveces como lo vemos por dentro y puede hacer esa transición de defensa-ataque. A veces dicen que como extremo no rompe o tiene la velocidad, pero hay duelos como en la ida que lo hace. Es importante la movilidad en el medio campo. Que estén jugadores que tengan la capacidad de la distribución de juego”.