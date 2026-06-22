Argentina reafirma su favoritismo en el Mundial 2026 tras vencer a Austria

La selección argentina de fútbol consolidó su liderato en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar por 2-0 a su par de Austria en el Dallas Stadium. Con un doblete histórico de Lionel Messi, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo, alcanzando los seis puntos y dejando prácticamente sellada su clasificación a los dieciseisavos de final. El encuentro, caracterizado por la intensidad táctica de los europeos y el oficio de los campeones defensores, se definió por la jerarquía individual en las áreas.

Primer tiempo

El partido comenzó con una alta dosis de dramatismo. Apenas al minuto 8, tras una revisión del VAR, el árbitro principal dictaminó una pena máxima a favor de la Albiceleste por una infracción sobre Julián Álvarez. Lionel Messi asumió la responsabilidad desde los doce pasos; sin embargo, su remate se abrió demasiado y se marchó desviado junto al poste derecho. A pesar del golpe anímico que suele significar errar un penal tempranero, Argentina no perdió el orden y continuó manejando los hilos del encuentro a través de la circulación en el mediocampo con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. La redención para el capitán argentino llegó en el minuto 37. Tras una notable combinación colectiva que desarticuló las líneas de presión austriacas, Messi recibió el balón en la frontal del área y, con un disparo preciso, batió al guardameta Alexander Schlager para firmar el 1-0. Esta anotación no solo destrabó el partido, sino que también marcó un hito histórico: Messi alcanzó su gol número 16 en Copas del Mundo, igualando provisionalmente al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la competición.

Segundo tiempo