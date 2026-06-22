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Fútbol

Argentina reafirma su favoritismo en el Mundial 2026 tras vencer a Austria

Messi alcanzó su gol número 16 en Copas del Mundo, igualando provisionalmente al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la competición.
Messi alcanzó su gol número 16 en Copas del Mundo, igualando provisionalmente al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la competición. Selección de Argentina
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/06/2026 11:28
Tras el 2-0, la Albiceleste cerrará la fase de grupos midiéndose ante Jordania en este mismo escenario de Dallas, buscando asegurar el primer lugar de la zona

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La selección argentina de fútbol consolidó su liderato en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar por 2-0 a su par de Austria en el Dallas Stadium.

Con un doblete histórico de Lionel Messi, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo, alcanzando los seis puntos y dejando prácticamente sellada su clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro, caracterizado por la intensidad táctica de los europeos y el oficio de los campeones defensores, se definió por la jerarquía individual en las áreas.

Primer tiempo

El partido comenzó con una alta dosis de dramatismo. Apenas al minuto 8, tras una revisión del VAR, el árbitro principal dictaminó una pena máxima a favor de la Albiceleste por una infracción sobre Julián Álvarez.

Lionel Messi asumió la responsabilidad desde los doce pasos; sin embargo, su remate se abrió demasiado y se marchó desviado junto al poste derecho.

A pesar del golpe anímico que suele significar errar un penal tempranero, Argentina no perdió el orden y continuó manejando los hilos del encuentro a través de la circulación en el mediocampo con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

La redención para el capitán argentino llegó en el minuto 37. Tras una notable combinación colectiva que desarticuló las líneas de presión austriacas, Messi recibió el balón en la frontal del área y, con un disparo preciso, batió al guardameta Alexander Schlager para firmar el 1-0.

Esta anotación no solo destrabó el partido, sino que también marcó un hito histórico: Messi alcanzó su gol número 16 en Copas del Mundo, igualando provisionalmente al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la competición.

Segundo tiempo

En la segunda mitad, el estratega de Austria, Ralf Rangnick, adelantó las líneas y apostó por un juego más físico y directo, aprovechando la envergadura de sus atacantes.

La respuesta europea más clara llegó al minuto 54, cuando Marcel Sabitzer ejecutó un tiro libre con potencia y colocación que exigió una estirada espectacular del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez para mantener la ventaja sudamericana.

Durante el tramo final, Austria volcó sus esfuerzos al ataque mediante centros constantes al área chica, lo que obligó a la zaga central argentina a extremar recursos en el juego aéreo.

Cuando el partido agonizaba en el tiempo de descuento (minuto 94), Argentina aprovechó los espacios dejados por el rival y armó un contraataque letal.

Messi recibió en el área y definió con frialdad para decretar el 2-0 definitivo, sellando su doblete y elevando su récord a 17 goles históricos en Mundiales.

Con este resultado, Argentina lidera el Grupo J con 6 unidades, seguida por Austria con 3 puntos (gracias a su victoria previa ante Jordania).

La Albiceleste cerrará la fase de grupos midiéndose ante Jordania en este mismo escenario de Dallas, buscando asegurar el primer lugar de la zona, mientras que Austria se jugará la clasificación en un duelo crucial frente a Argelia en Kansas City.

2:02 PM
22/06/2026

Termino el partido 

1:58 PM
22/06/2026

Goolll de Messi

1:57 PM
22/06/2026

Acción de riesgo de Austria

1:56 PM
22/06/2026

Tarjeta amarilla de Paredes

1:55 PM
22/06/2026

Cinco minuto de reposición 

1:54 PM
22/06/2026

Tiro libre de Argentina

1:49 PM
22/06/2026

Cambio de Austria

1:33 PM
22/06/2026

Pausa de hidratación 

1:31 PM
22/06/2026

Cambios de Austria 

1:28 PM
22/06/2026

Cambios de Argentina 

Salen Almada y Alvarez

1:21 PM
22/06/2026

Cambio de Argentina

Sale Romero y entra Otamendi

1:21 PM
22/06/2026

Falta en ataque contra Lautaro

1:19 PM
22/06/2026

Remate de Austria fallido 

1:10 PM
22/06/2026

Inicia el segundo tiempo 

12:53 PM
22/06/2026

Termina el primer tiempo 

12:45 PM
22/06/2026

Saque de meta de Argentina

12:42 PM
22/06/2026

Saque de banda de Argentina

12:41 PM
22/06/2026

Tarjeta amarrilla contra Austria

12:39 PM
22/06/2026

Gol de Argentina

12:37 PM
22/06/2026

Ataque de Argentina

12:32 PM
22/06/2026

Fallo de gol de Argentina

12:30 PM
22/06/2026

Lateral de Austria

12:30 PM
22/06/2026

Marcación de Maccalister

12:30 PM
22/06/2026

Chilena de Argentina en zona defensiva

12:29 PM
22/06/2026

Saque de esquina de Austria

12:25 PM
22/06/2026

Tiempo hidratación 

12:22 PM
22/06/2026

Tiro libre para Austria 

12:21 PM
22/06/2026

Bloque bajo

12:20 PM
22/06/2026

Toque corte de Cuti

12:19 PM
22/06/2026

Bloque defensivo

12:18 PM
22/06/2026

Movimiento en la zona media

12:14 PM
22/06/2026

Tiro libre de Austria 

12:14 PM
22/06/2026

Salida de costado

12:11 PM
22/06/2026

Tiro libre de Australia

12:09 PM
22/06/2026

Penal fallido de Messi 

12:08 PM
22/06/2026

Messi tirara penal

12:08 PM
22/06/2026

Penal a favor de Argentina 

12:07 PM
22/06/2026

Revisión de bar 

12:05 PM
22/06/2026

Intento fallido de gol de Lautaro

12:02 PM
22/06/2026

Primer remate de Argentina 

12:01 PM
22/06/2026

Inicia el primer tiempo 

11:56 AM
22/06/2026

Canto del himno de Austria 

11:54 AM
22/06/2026

Canto del himno de Argentina 

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