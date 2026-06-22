Argentina reafirma su favoritismo en el Mundial 2026 tras vencer a Austria

En la segunda mitad, el estratega de Austria, Ralf Rangnick, adelantó las líneas y apostó por un juego más físico y directo, aprovechando la envergadura de sus atacantes. La respuesta europea más clara llegó al minuto 54, cuando Marcel Sabitzer ejecutó un tiro libre con potencia y colocación que exigió una estirada espectacular del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez para mantener la ventaja sudamericana.Durante el tramo final, Austria volcó sus esfuerzos al ataque mediante centros constantes al área chica, lo que obligó a la zaga central argentina a extremar recursos en el juego aéreo. Cuando el partido agonizaba en el tiempo de descuento (minuto 94), Argentina aprovechó los espacios dejados por el rival y armó un contraataque letal. Messi recibió en el área y definió con frialdad para decretar el 2-0 definitivo, sellando su doblete y elevando su récord a 17 goles históricos en Mundiales.Con este resultado, Argentina lidera el Grupo J con 6 unidades, seguida por Austria con 3 puntos (gracias a su victoria previa ante Jordania). La Albiceleste cerrará la fase de grupos midiéndose ante Jordania en este mismo escenario de Dallas, buscando asegurar el primer lugar de la zona, mientras que Austria se jugará la clasificación en un duelo crucial frente a Argelia en Kansas City.