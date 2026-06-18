Arzobispo Ulloa pide resiliencia tras la agónica derrota de Panamá ante Ghana

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, intervino de forma pública tras el adverso debut de la Selección Mayor de Fútbol en la Copa, donde el conjunto panameño perdió 1-0 ante su similar de Ghana debido a un gol anotado en el tiempo extra. A través de un pronunciamiento oficial, la institución eclesiástica buscó neutralizar la frustración civil provocada por el desenlace del partido.

Ulloa Mendieta esquivó el lenguaje técnico deportivo y omitió el marcador adverso para centrar su mensaje en el sacrificio de los futbolistas locales. El prelado categorizó el revés en el tiempo suplementario como una variable regular en los procesos de alta competencia, instando a la afición y al equipo a asimilar la derrota como una fase de aprendizaje técnico y civil.

En Panamá, los resultados del equipo de fútbol profesional operan frecuentemente como catalizadores del estado de ánimo social y la opinión pública. Con este llamado a mantener la disciplina y la calma, la Arquidiócesis metropolitana asume un rol de vocera de la resiliencia colectiva, intentando frenar las corrientes de crítica destructiva en las plataformas digitales tras el amargo estreno en la cita internacional.