Capitana de la selección femenina de Irán retira solicitud de asilo en Australia

La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ghanbari Redes Sociales
Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 13:51
La retirada del trámite ha encendido alarmas sobre el alcance de la presión ejercida desde Teherán, tras el conflicto de medio oriente

La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ghanbari, ha retirado su solicitud de asilo en Australia en medio de crecientes temores de que Teherán esté presionando e intimidando a las jugadoras para que regresen al país.

Según fuentes cercanas al equipo, la decisión se produjo tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de varias futbolistas que habían buscado refugio en el extranjero.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que las deportistas podrían enfrentar represalias si vuelven a Irán, donde las restricciones sobre la participación femenina en el deporte han sido objeto de críticas internacionales.

La solicitud de asilo de la capitana había sido vista como un símbolo de resistencia frente a las limitaciones impuestas por las autoridades iraníes.

Sin embargo, la retirada del trámite ha encendido alarmas sobre el alcance de la presión ejercida desde Teherán.

Expertos señalan que este caso refleja el dilema de muchas atletas iraníes: elegir entre la seguridad personal y la posibilidad de continuar sus carreras deportivas en libertad.

El gobierno australiano no ha emitido comentarios oficiales sobre la situación, mientras que grupos defensores de los derechos de las mujeres en el deporte han pedido garantías para las jugadoras que temen represalias.

