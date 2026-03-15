Capitana de la selección femenina de Irán retira solicitud de asilo en Australia

<b>La capitana de la selección femenina de fútbol de Irán, Zahra Ghanbari</b>, ha retirado su solicitud de asilo en Australia en medio de crecientes temores de que Teherán esté presionando e intimidando a las jugadoras para que regresen al país.Según fuentes cercanas al equipo, la decisión se produjo tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de varias futbolistas que habían buscado refugio en el extranjero. Organizaciones de derechos humanos han advertido que las deportistas podrían enfrentar represalias si vuelven a Irán, donde las restricciones sobre la participación femenina en el deporte han sido objeto de críticas internacionales.