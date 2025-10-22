Champions League: Un gol de Bellingham le da la victoria al Real Madrid ante Juventus

Y lo cierto es que no hay ningún jugador que derribe la puerta para jugar en esa demarcación. No lo hizo Mastantuono con continuidad. Tampoco Brahim que dejó destellos. Ni Rodrygo en una posición en la que igual empieza a valorar volver. El punto opuesto en el que se instaló Arda Güler, indiscutible. Tan efectivo en el robo en ayudas defensivas como brillante en el pase definitivo.Faltó continuidad, eso sí, para lograr que la defensa poblada del Juventus se tambalease. Se desesperó Bellingham lanzando desmarques que no eran vistos. Sobrado de voluntad para recuperar el protagonismo perdido. Apareció poco Vinícius y menos Mbappé, siempre rodeado de enemigos. Provocó que saliesen de posición y se solapasen.Poco a poco se hizo con el partido el Real Madrid. Y ya no soltó el dominio. A base de testarazos de Tchouaméni tras saques de esquina despertó a Di Gregorio de su plácido partido. Sacó con dificultad un disparo escorado de Brahim y mostró firmeza ante Güler tras su primera conexión con Mbappé.El Real Madrid necesitaba a su referente goleador y en segundos se reactiva. Castiga el espacio en cuanto aparece. De la nada, sacó un disparo cruzado de zurda que sacó con la cara Di Gregorio. Minutos después fue generoso con una jugada que levantó al Bernabéu. Es el factor intimidatorio que tenía hace años. Desafiando rivales en arrancadas. Parando en seco para marcharse con un recorte. Se fue del primero, se encaró con el segundo y le puso el balón perfecto a la llegada de Militao. Su disparo se marchó por encima del travesaño.Las dos partes fueron calcadas en su arranque. Encontró el equipo italiano oportunidades que ya le costaba imaginar en los primeros compases del segundo acto. Tras un grave error de Carreras en salida de balón que salvó Militao lanzándose para evitar el tanto.Decisivo Courtois con la parada de la noche. De un simple despeje tras un mal pase de Tchouaméni, encontró Vlahovic el campo libre para correr sin que Militao lograse ponerle freno, hasta citarse con el portero madridista en un duelo que resolvió con una pierna abajo. Insuperable en una noche de errores defensivos que pueden costar caros.No tardó en reaccionar el Real Madrid, con intentos de Vinícius y Fede Valverde. Aún con tiempo para Yildiz, con un disparo que se envenenó al tocar en un compañero, para clamar al cielo por los reflejos de Courtois. Fue la última intervención que precedió el momento que decidió el partido. Por pura voluntad de ‘Vini’, en acción individual, con un disparo que repelió el poste y al que, mientras todos miraban, el hambre de Bellingham atacó para reencontrarse con el gol más deseado.Se podía pensar que todo estaba sentenciado, que el golpe y el mal momento del Juventus le hundirían, pero tras dos paradas repletas de reflejos de Di Gregorio a disparos de Mbappé y Brahim, le sucedieron momentos de sufrimiento final de un Real Madrid indeciso en fase defensiva. Llegó a permitir un dos contra dos que salvó Asencio, lesionándose para tapar el disparo de Openda, y la última de Courtois, con puños a Kostic en el añadido. Acciones que salvan el pleno europeo, mantienen la buena dinámica de resultados pero no despejan dudas en el juego antes del gran clásico.