Cobertura especial: Panamá visita Guatemala con la misión de mantener vivo el sueño mundialista

Una vez en territorio chapin, el equipo panameño hará un reconocimiento de chancha en el estadio Manuel Felipe Carrera o mejor conocido como El Trébol en horas de la noche. Horas antes, Thomas Christiansen dará una conferencia de prensa en el Hotel Tikal Futura, lugar donde el equipo panameño estará descansando antes del enfrentamiento.Cabe destacar que el de Guatemala también hará un reconocimiento de chancha horas más temprano, mientras que el entrenador del equipo, Luis Fernando Tena, también estará hablando antes los medios para este enfrentamiento.<b>Destacar que Panamá no sabe lo que es vencer a Guatemala desde el 2023 cuando se vieron las caras en la Liga de Naciones de la Concacaf</b>. En aquel encuentro el equipo panameño venció 3-0 con goles de Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Abdiel Ayarza. Panamá y Guatemala se volverán a ver las caras este jueves 13 noviembre en el estadio El Trébol a las 9:00 p.m. (hora local Panamá).