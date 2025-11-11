  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Cobertura especial: Panamá visita Guatemala con la misión de mantener vivo el sueño mundialista

Panamá visita este jueves 13 de noviembre a Guatemala
Panamá visita este jueves 13 de noviembre a Guatemala Jean-Paul Francis Botello | La Estrella de Panamá
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 11/11/2025 18:41
La Estrella de Panamá se trasladó hasta Guatemala para seguir de cerca a la selección de Panamá en este partido crucial para el Mundial 2026

A la selección de Panamá no le queda margen de error. El partido frente a Guatemala del este 13 de noviembre es una de las dos finales que le quedan dentro de estas Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es por ello que La Decana se trasladó al lugar de los hechos para seguir de cerca toda la actividad del equipo panameño en territorio ‘chapín’.

El equipo panameño, dirigido por Thomas Christiansen tiene estipulado llegar a Guatemala este miércoles 12 de noviembre alrededor de las 4:00 p.m. (hora local), pero antes tendrá un último entreno en suelo panameño a eso de las 9:00 a.m. (hora local) para trasladarse a Guatemala.

Una vez en territorio chapin, el equipo panameño hará un reconocimiento de chancha en el estadio Manuel Felipe Carrera o mejor conocido como El Trébol en horas de la noche. Horas antes, Thomas Christiansen dará una conferencia de prensa en el Hotel Tikal Futura, lugar donde el equipo panameño estará descansando antes del enfrentamiento.

Cabe destacar que el de Guatemala también hará un reconocimiento de chancha horas más temprano, mientras que el entrenador del equipo, Luis Fernando Tena, también estará hablando antes los medios para este enfrentamiento.

Destacar que Panamá no sabe lo que es vencer a Guatemala desde el 2023 cuando se vieron las caras en la Liga de Naciones de la Concacaf. En aquel encuentro el equipo panameño venció 3-0 con goles de Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Abdiel Ayarza.

Panamá y Guatemala se volverán a ver las caras este jueves 13 noviembre en el estadio El Trébol a las 9:00 p.m. (hora local Panamá).

Lo Nuevo