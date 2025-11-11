Cobertura especial: Panamá visita Guatemala con la misión de mantener vivo el sueño mundialista

A la selección de Panamá no le queda margen de error. El partido frente a Guatemala del este 13 de noviembre es una de las dos finales que le quedan dentro de estas Eliminatorias camino a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es por ello que La Decana se trasladó al lugar de los hechos para seguir de cerca toda la actividad del equipo panameño en territorio ‘chapín’.

El equipo panameño, dirigido por Thomas Christiansen tiene estipulado llegar a Guatemala este miércoles 12 de noviembre alrededor de las 4:00 p.m. (hora local), pero antes tendrá un último entreno en suelo panameño a eso de las 9:00 a.m. (hora local) para trasladarse a Guatemala.