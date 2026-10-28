Cristiano Ronaldo se lleva el trofeo B.O.A.T. al mejor Balón de Oro de la historia

El delantero del Bayern Múnich, Karry Kane se llevó el Balón de Oro 2026, sin embargo para este año la revista France Football tenía reservado un premio para el ‘B.O.A.T.’ (Best Of All Time).

Cristiano Ronaldo se llevó esta distinción el cual premia al mejor Balón de Oro de la historia, el cual fue decidido por los fanáticos del mundo. Para los espectadores, el Balón de Oro que obtuvo el luso en el 2008, fue la mejor temporada que ha premiado la organización de este prestigioso premio.

Los fanáticos tenían la potestad, según su opinión y juicio, escoger al mejor ganador del Balón de Oro. El único detalles es que cada voto tenía un valor de un euro. Sumado a ello, tan solo estaban en la lista de votación los jugadores que ganaron dos o más veces un Balón de Oro.

En aquel 2008, Cristiano terminó líder en las votaciones con 446 puntos para llevarse la distinción que lo colocaba como el mejor jugador de la temporada. En el segundo puesto finalizó Lionel Messi con 281, en el tercer escalón terminó Fernando Torres con 179 unidades, más abajo Iker Casillas con 133 y por último Xavi Hernández con 97.

El actual máximo goleador de la selección de Portugal, aún vistiendo los colores del Manchester United, llegó a conquistar la UEFA Champions League y la Premier League. A nivel individual anotó hasta 31 goles solamente en el torneo liguero, números que le permitieron obtener la Bota de Oro por encima del legendario futbolista español Dani Güiza, quien finalizó con 27 tantos en LaLiga en ese año.