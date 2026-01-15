Eddie Roberts: ‘Me fijo mucho en lo que hacen Orlando Mosquera y Luis Mejía’

Durante el entrenamiento de este jueves 15 de enero, el grupo se entrenó bajo la mirada del entrenador. La mala noticia llegó cuando Saed Díaz, nuevo jugador del Tauro, sufrió una lesión y no estará con el equipo para los duelos contra Bolivia y México, por lo que el grupo se reduce a 23 jugadores para ambos partidos.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen se mantuvo entrenando toda la semana en el COS Sports Plaza y llegar en óptimas condiciones a este primer encuentro amistoso y luego recibir a México.

La selección de Panamá completó su cuarto y último día de entrenamiento en suelo previo a su viaje a Bolivia para su primer amistoso del 2026.

Previo al entrenamiento, Eddie Roberts, jugador del Estudiantes de Mérida de Venezuela habló ante los medios y destacó la figura de Luis Mejía y Orlando Mosquera, a quienes tiene como referencia dentro de la selección.

“Me baso mucho en el tema en el que cuando Luis Mejía sale de Panamá no vuelve y cuando Orlando Mosquera fue a Venezuela dejó la vara muy alta. Veo a todos los arqueros del mundo, saco provecho de cada uno de ellos. En mi caso, me fijo mucho de Mejía, ambos somos zurdos. Ambos serán un ejemplo a seguir, ya sean mayor o no. Esto es con trabajo y mucha entrega”, señaló Mejía.

Por otra parte, habló sobre su experiencia que está tiendo en Venezuela y lo comparó con su etapa que tuvo en Panamá con el CAI.

“Cuando vas a otro sitio te encuentras con una cultura diferente, este salto que di a Venezuela me ha ayudado en muchas cosas y verlas de manera diferente como en Panamá tanto a nivel personal como futbolístico. Estoy aquí (en la selección) y quiere decir que he mejorado, quiero ser opción y no un problema”.

“Ese salto a Venezuela me ha ayudado. Cuando estaba en Panamá, había mucho juego directo, pero en Venezuela se me pide que juegue más por el piso. El cambio de técnico que tuve, su idea se asimila mucho a lo que pide Christiansen”, precisó.

En esa misma línea, mencionó que seguirá trabajando para ganarse un puesto en la final para el Mundial 2026.

“En lo futbolístico, quiero seguir trabajando igual. Cuando no están los porteros habituales, la idea de juego tiene que ser la misma. Me baso en cada vez que juega Mosquera y copiar lo que le pide el técnico. Debemos dejar la portería en cero y es importante el juego de pies para lo que pide el entrenador. Hay que asimilar lo que hacen los habituales, haré caso en lo que me digan”.

El equipo panameño seguirá preparándose los próximos días de cara al amistoso contra los bolivianos este domingo 18 de enero en Tajira, Bolivia a las 4:00 p.m. (hora local).