Eddie Roberts: ‘Me fijo mucho en lo que hacen Orlando Mosquera y Luis Mejía’

La <b>selección de Panamá</b> completó su cuarto y último día de entrenamiento en suelo previo a su viaje a Bolivia para su primer amistoso del 2026.El equipo dirigido por Thomas Christiansen se mantuvo entrenando toda la semana en el COS Sports Plaza y llegar en óptimas condiciones a este primer encuentro amistoso y luego recibir a México.Durante el entrenamiento de este jueves 15 de enero, el grupo se entrenó bajo la mirada del entrenador. La mala noticia llegó cuando <b>Saed Díaz, nuevo jugador del Tauro, sufrió una lesión</b> y no estará con el equipo para los duelos contra Bolivia y México, por lo que el grupo se reduce a 23 jugadores para ambos partidos.