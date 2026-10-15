El informe inédito de La Masia que rechazaba a Messi en el 2000: ‘Creo que no se debe fichar’

La carrera de Lionel Messi con el FC Barcelona es una de las más conocidas, sin embargo siguen saliendo a la luz detalles de sus primeros pasos en La Masia, como también se le llama a la cantera del equipo.

El último en destapar sus inicios en el equipo fue el periodista Florent Torchut, periodista de France Football, quien reveló algunos informes de los cazatalentos que vieron en primera persona los primeros pasos de Messi por aquel 2000, cuando apenas tenía 13 años.

En sus redes sociales, el periodista reveló la conclusión de tres cazatalentos, en los que dos daban por aprobado su llegada a La Masia, mientras que uno desaconsejaba su fichaje por su altura. A los 13 años el argentino llegó a medir apenas 1.42 metros.

“Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo. Destaca sobre sus compañeros: visión de juego, ágil, listo, muy buen dribling y gran disparo. Muy bueno en el área. Su único punto débil es su estatura y falta de físico. Gran jugador”, fue la conclusión del primer entrenador.

El segundo ojeador publicado hizo énfasis en que debido a su baja altura era mejor no ser considerado para La Masia. “Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm.) le impide competir. Aunque crezca, con 150 cm. será muy complicado jugar en cadete preferente. Creo que no se debe fichar. Seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años”.

Por último, el último entrenador comparó a Messi del 2000 con una especie de Diego Maradona. “Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”.

Al final el Barcelona terminó fichando a Messi, a pesar de estos informes preliminares. Hay que recordar que existen testigos que aseguran que a Messi le bastó tan solo unos poco días para convencer a los entrenadores del equipo español para ficharlo.

Los números que dejó Messi con el Barcelona demuestran que fue un éxito rotundo haber confiado en la calidad del jugador y no en su físico de aquel entonces cuando apenas tenía 13 años.

Como jugador del primer equipo, Messi levantó 35 títulos con el Barcelona, entre ellas cuatro UEFA Champions League y hasta 10 trofeos de LaLiga. Sumado a ello, jugó 764 partidos con el equipo y llegó anotar la escandalosa cifra de 666 goles con el cuadro español.