Aprehenden a empresario en Colón vinculado a investigación en Junta Comunal de Barrio Sur

Un empresario fue aprehendido este jueves 15 de octubre en Colón por presunto blanqueo de capitales durante un operativo relacionado a la investigación por el manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, dónde el Ministerio Público ha reportado que hubo una lesión patrimonial de más de medio millón de dólares.

La aprehensión fue comunicado por el Ministerio Público a través de un comunicado, en el que detallan que formó parte de la Operación Litus Ultra, realizada en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Grupo Alfa de la Policía Nacional

“Durante las diligencias realizadas en la residencia del empresario, se ubicaron documentos y equipos tecnológicos que serán sometidos a los análisis correspondientes”, detalla el comunicado oficial. Específicamente, señalan que un informe de la Contraloría General de la República calculó una lesión patrimonial por 565,473 dólares en perjuicio de la junto comunal. Estos fondos formarían parte del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

“Por esta misma causa penal, otras cuatro personas se encuentran vinculadas al proceso, entre ellas un exalcalde de Colón, quien también figura como imputado”, añade el comunicado.

El exalcalde de Colón, Alex Lee, fue aprehendido en abril de este año junto con funcionarios y exfuncionarios de Barrio Norte y Barrio Sur de Colón, y se le imputaron cargos por presunto peculado agravado que habría dejado un perjuicio al Estado de 6 millones de dólares.

La Contraloría General de la República ha auditado más de 36 juntas comunales y el uso de sus fondos entre 2019 y 2024, adelantando que contempla auditar 72 juntas comunales en la fase inicial de las auditorías.

El empresario aprehendido en Colón, cuyo nombre no ha sido hecho público, será puesto a órdenes de un juzgado de garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

“La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley”, concluye el comunicado oficial.