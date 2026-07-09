EN VIVO: Francia vs. Marruecos

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29'
No puede Mbappé ante Bono y seguimos 0-0
Falta de Mazraoui sobre Mbappé. Él mismo ejecuta la pena máxima, pero al frente tenía a un Bono que es experto en los penales. Y en efecto, el marroquí adivina el lanzamiento hacia su costado izquierdo y ataja el tiro penal. Seguimos 0-0, Mbappé no puede aún igualar a Messi y es el primer penal que falla el francés en este Mundial
28'
¡LO FALLA MBAPPE!
25'
¡HAY PENAL A FAVOR DE FRANCIA! ¡FALTA SOBRE MBAPPÉ!
18'
Los actuales subcampeones del mundo no ceden en la posesión
Francia se queda con la pelota. Muy poco la ve Marruecos. Doue recibe por izquierda, lanza el centro al segundo palo para Dembélé y de cabeza quería colocarlo en el otro palo, pero se marchó desviado. Poco a poco se aproxima Francia.
13'
Francia encierra a Marruecos
El bloque bajo de Marruecos está muy marcado. Prácticamente hay dos líneas de cinco dentro del área. Muy difícil lo tendrán los franceses para incursionar por dentro. Su mejor estrategia podría llegar por las bandas y tiros lejanos.
7'
Francia y Marruecos con parados similares…
Ambos conjuntos se perfilan con un 4-2-3-1 en su esquema táctico. La gran amenaza de Francia en Mbappé, quien buscará su octavo gol en este Mundial. Mientras que en Marruecos está Brahim Díaz, quien es uno de los máximos asistentes del certamen pero hoy parte como falso nueve…
4'
¡Bono es figura en este inicio del partido!
Menos de cinco minutos le tomo a Francia para realizar tiros a puerta. Primero Mbappé que hace exigirse a Bono para evitar el primero. Tiene el tiro de esquina, cabezazo ofensivo y bloquea nuevamente Bono.
1'
¡Inicia el partido!
Hay que recordar que toda la terna arbitral para este partido es de Argentina…el colegiado central será Facundo Tello
¡Ya sonaron los himnos nacionales en Boston y se cumplen los últimos actos protocolares previo al juego!
¡Ya salen los jugadores al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales!
¡Momento de repasar a los 22 protagonistas!
Francia sale con tan sola una modificación en su 11 titular. Doue sale de inicio por Barcola. Mientras que la gran sorpresa recae en Marruecos con Brahim Díaz como falso 9 ocupando el vacío que dejó Saibari por lesión.
11 titular de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.
11 titular de Marruecos: Bono; Salah-Eddine, Mazraoui, Diop, Hakimi; Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Talbi y Brahim Díaz.
¡Francia y Marruecos se miden por un cupo en las semifinales del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Francia y Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026! Boston será el escenario de este importante y crucial partido. Tan solo uno podrá acceder a las semifinales del torneo.
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