EN VIVO: Francia vs. Marruecos

Francia sale con tan sola una modificación en su 11 titular. Doue sale de inicio por Barcola. Mientras que la gran sorpresa recae en Marruecos con Brahim Díaz como falso 9 ocupando el vacío que dejó Saibari por lesión.

11 titular de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

11 titular de Marruecos: Bono; Salah-Eddine, Mazraoui, Diop, Hakimi; Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Talbi y Brahim Díaz.