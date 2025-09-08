  1. Inicio
EN VIVO | Panamá vs. Guatemala– Eliminatorias de Concacaf Mundial 2026

Édgar Yoel Bárcenas, de la selección de Panamá, durante el partido ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández.
Édgar Yoel Bárcenas, de la selección de Panamá, durante el partido ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández.
Por
Kathyria Caicedo
  • 08/09/2025 18:30
La selección de Panamá recibe a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández. Los dirigidos por Thomas Christiansen están obligados a ganar.

En busca de la victoria. Así debe salir la selección de Panamá en su segundo partido correspondiente a la ronda final de las eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen reciben a la selección de Guatemala en un Estadio Rommel Fernández lleno en su totalidad.

La selección de Panamá viene de empatar 0-0 con Surinam. Actualmente, El Salvador se mantiene como líder del Grupo A de las eliminatorias tras vencer a Guatemala.

Eliminatorias mundialistas: Alineaciones Panamá vs. Guatemala

Como está establecido una hora antes del pitazo inicial, los directores técnicos de la selección de Panamá y Guatemala revelaron sus alineaciones para la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Si no puede ver el Minuto a Minuto – Darle Click Aquí

10:30 PM
08/09/2025

'94

Terminó el partido. Panamá y Guatemala se dividen puntos.

10:25 PM
08/09/2025

'90

Se agregan 4 minutos de reposición

10:22 PM
08/09/2025

'86

Entra Oscar Castellanos y sale José Rosales por Guatemala

10:20 PM
08/09/2025

'83

Más cambios. Guatemala  sale Aaron Herrera y entra Rodrigo Saravia. Por Panamá, sale Ismael Díaz por Everardo Rose. Sale Eric Davis por Gutiérrez

10:17 PM
08/09/2025

'81

Amarilla para Coco Carrasquilla

10:16 PM
08/09/2025

'80

10 minutos para el final del partido.

10:13 PM
08/09/2025

'77

Waterman y Tomás Rodríguez en el ataque de Panamá

10:10 PM
08/09/2025

'72

Fuera de lugar y se anula la anotación de Guatemala

10:06 PM
08/09/2025

'70

Dos modificaciones en Guatemala. Kevin Ramírez y Darwin Lom entran a cancha. Por Oscar Santis y Rudy Muñoz

10:02 PM
08/09/2025

'66

Lo tuvo Tomás Rodríguez y a las manos del portero

9:59 PM
08/09/2025

Se pierde el próximo partido

El capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, se estaría perdiendo el próximo partido por acumulación de tarjetas.

9:57 PM
08/09/2025

'61

Entra Tomás Rodríguez al terreno. Reemplaza a Fajardo

9:54 PM
08/09/2025

'57

Panamá calienta. ¿Quién será el cambio?

9:51 PM
08/09/2025

'55

La tuvo Fajardo y no logra sumar para Panamá.

9:49 PM
08/09/2025

'53

Falta y tiro libre para Guatemala

9:48 PM
08/09/2025

'52

Panamá sigue buscando el segundo gol. Van varias oportunidades ante la portería de Guatemala

9:45 PM
08/09/2025

'49

Corner para Panamá. Y le sacan tarjeta a Tena, director de Guatemala

9:44 PM
08/09/2025

Cambios en Panamá

El DT de Panamá hizo cambios.

 Sale: Aníbal Godoy - Ingresa: José Luis Rodríguez 

9:43 PM
08/09/2025

'47

2do remate y desviado de Harvey. Se lo pierde Panamá

9:42 PM
08/09/2025

'46

Falta y tiro libre para Panamá

9:41 PM
08/09/2025

¡¡Pitazo!!

Arranca el 2do tiempo | Panamá 1 - 1 Guatemala

9:34 PM
08/09/2025

¿Qué cambios vendrán?

¿Qué cambios vendrán?

Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, deberá tomar decisiones para el 2do tiempo del partido.

9:25 PM
08/09/2025

'50

Al descanso - Continúa empatado el marcador, uno gol para cada uno.

9:25 PM
08/09/2025

'49

Panamá ataca y la pelota llega directo a las manos del portero de Guatemala.

9:20 PM
08/09/2025

'45

Se agregan 5 minutos de reposición en el encuentro

9:19 PM
08/09/2025

'43

tiro libre para Guatemala, remate y afuera. Se mantiene 1-1

9:16 PM
08/09/2025

'41

El árbitro descarta la falta y continúa el encuentro. Panamá 1-1 Guatemala

9:15 PM
08/09/2025

'39

Revisión por el VAR ante jugada dudosa en la portería de Panamá.

9:13 PM
08/09/2025

'37

Con un centro de Eric Davis, el gol llega a través de Carlos Harvey. 1-1 se empata el partido.

9:12 PM
08/09/2025

'36

Lo empata Panamá

9:10 PM
08/09/2025

'34

Guatemala se pone a la delantera con anotación de Oscar Santis. 0-1 pierde Panamá

9:09 PM
08/09/2025

'34

Gol de Guatemala 0-1

9:08 PM
08/09/2025

Foto histórica

Foto histórica

El once inicial de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez frente a Guatemala

9:00 PM
08/09/2025

'24

Tarjeta amarilla para Rudy Muñoz al cometer falta contra Michael Amir Murillo 

8:57 PM
08/09/2025

'21

Harvey tiro directo, pero el portero la desvía. Corner para Panamá

8:56 PM
08/09/2025

'20

Saque de puerta para Guatemala. El marcador sigue 0-0

8:53 PM
08/09/2025

'18

Pelota suelta, Panamá amenazando a los chapines.

8:52 PM
08/09/2025

'17

Panamá lo intenta, pero no logra abrir el marcador

8:50 PM
08/09/2025

'15

No llega el gol en el encuentro. Panamá sin rematar, Guatemala dominando en este momento

8:48 PM
08/09/2025

'12

Fuera de lugar, jugada peligrosa. Falta en el área y desestima el penal a favor de Guatemala.

8:46 PM
08/09/2025

'11

Llegada interesante para Guatemala ante la portería de Mosquera. Buena oportunidad para Guatemala

8:45 PM
08/09/2025

'10

Falta de Fajardo sobre Morales. Tiro libre para Guatemala

8:45 PM
08/09/2025

'9

Panamá amenaza e intenta llegar a la portería guatemalteca.

8:43 PM
08/09/2025

'7

Tiro de esquina para Guatemala. Una jugada preparada, pero sin éxito.

8:39 PM
08/09/2025

'3:40

Panamá controlando el balón y se acerca el terreno rival. 

8:38 PM
08/09/2025

'2:21

Falta sobre Édgar Yoel Bárcenas, los equipos adaptándose en el arranque del partido

8:35 PM
08/09/2025

Arrancó el partido

Primer partido en casa para la selección de Panamá en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf y toca enfrentarse a Guatemala. Con el pitazo inicial arranca el encuentro en el Estadio Rommel Fernández

8:30 PM
08/09/2025

Suenan los himnos nacionales

Primero suena el Himno Nacional de Guatemala. Y siendo mayoría en las gradas del Estadio Rommel Fernández, a una sola voz se escucharon las notas del Himno Nacional de Panamá… Alcanzamos por fin la victoria!  

8:27 PM
08/09/2025

Ambientazo en el Rommel Fernández

La llamada Marea Roja se hace sentir en el Estadio Rommel Fernández con la salida de la selección de Panamá. Los lienzos se toman las gradas del Coloso de Juan Díaz y resuenan los aplausos para darle la bienvenida a los jugadores al terreno de juego para dar inicio al partido.

8:07 PM
08/09/2025

Continúan los fanáticos llegando al Estadio

Continúan los fanáticos llegando al Estadio

El Estadio Rommel Fernández estará lleno en su totalidad para este partido, el cual Panamá está obligado a ganar. Los canaleros vienen de empatar con Surinam, que hoy se miden ante El Salvador, actual líder del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf.

8:01 PM
08/09/2025

Selecciones salen a la cancha

Se estremece el Estadio Rommel Fernández con la salida de la selección de Panamá a la cancha para calentar previo al encuentro con Guatemala.

7:58 PM
08/09/2025

Los once inicial - Panamá vs. Guatemala

Los once inicial - Panamá vs. Guatemala

Así salen los equipos en el Estadio Rommel Fernández, un partido vital para la selección de Panamá. El gran ausente en el onceno canalero es Cristian Martínez. Luis Fernando Tena también reveló su alineación inicial.

