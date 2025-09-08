EN VIVO | Panamá vs. Guatemala– Eliminatorias de Concacaf Mundial 2026

En busca de la victoria. Así debe salir la selección de Panamá en su segundo partido correspondiente a la ronda final de las eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen reciben a la selección de Guatemala en un Estadio Rommel Fernández lleno en su totalidad.

La selección de Panamá viene de empatar 0-0 con Surinam. Actualmente, El Salvador se mantiene como líder del Grupo A de las eliminatorias tras vencer a Guatemala.

Eliminatorias mundialistas: Alineaciones Panamá vs. Guatemala

Como está establecido una hora antes del pitazo inicial, los directores técnicos de la selección de Panamá y Guatemala revelaron sus alineaciones para la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.