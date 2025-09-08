EN VIVO | Panamá vs. Guatemala– Eliminatorias de Concacaf Mundial 2026

En busca de la victoria. Así debe salir la <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá</a></b> en su segundo partido correspondiente a la ronda final de las eliminatorias de Concacaf con miras al <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b>.Los dirigidos por <b><a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a></b> reciben a la selección de Guatemala en un <b><a href="/tag/-/meta/estadio-rommel-fernandez">Estadio Rommel Fernández</a></b> lleno en su totalidad.La selección de Panamá viene de empatar 0-0 con Surinam. Actualmente, El Salvador se mantiene como líder del Grupo A de las eliminatorias tras vencer a Guatemala.<b>Eliminatorias mundialistas: Alineaciones Panamá vs. Guatemala</b>Como está establecido una hora antes del pitazo inicial, los directores técnicos de la selección de Panamá y Guatemala <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/eliminatorias-alineaciones-panama-vs-guatemala-FK15861664" target="_blank">revelaron sus alineaciones para la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.</a></b>