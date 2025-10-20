‘Este club me ha cambiado’: La confesión de Hansi Flick sobre su felicidad en Barcelona

'Para mí eso será después, ahora estoy pensando en la Champions. Ya dije que no tenía nada contra el árbitro. Es así'.El cuadro catalán, que recibirá al equipo griego en el Montjuïc, no está pasando su mejor momento en cuanto a resultados y funcionamiento del equipo. Si bien es cierto que marchan segundos en la tabla de LaLiga y apenas está empezando la Champions League, la ‘enfermería’ llena del equipo le está empezando a pasar factura a los dirigidos por Flick.Cayeron de manera consecutiva en dos encuentros (PSG y Sevilla), pero se repusieron contra el Girona con una victoria 2-1 in extremis con gol de Ronald Araujo, quien ingresó a ejercer de delantero cerca del final del cotejo.El partido entre ambos conjuntos está pactado para las 11:45 a.m. (hora local).