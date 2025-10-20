‘Este club me ha cambiado’: La confesión de Hansi Flick sobre su felicidad en Barcelona

El FC Barcelona y el Olympiacos se verán las caras por la tercera jornada de la UEFA Champions League este martes 21 de octubre. Un partido en el que los blaugranas deben revertir su situación en la competición, tras perder 1-2 contra el PSG semanas atrás y mantenerse fuera de los mejores ocho clubes hasta Previo al encuentro, Hansi Flick, entrenador del equipo español, habló en conferencia de prensa y señaló la importancia de sumar los puntos contra el equipo griego, a pesar de la cantidad de bajas que tiene el equipo. Hay que recordar que Flick no podrá contar con Robert Lewandowski, Raphinha, Gavi, Dani Olmo, Joan García y Ferrán Torres; todos por lesión para este compromiso.

Fortalezas del Olympiacos

“Tienen un buen ataque, las estadísticas dicen que son uno de los mejores equipos atacando. Solo hay que ver el partido contra el Arsenal, donde tuvieron muchas ocasiones. Tenemos que estar atentos a estas situaciones, tienen buenos jugadores y una idea clara con la que jugar, hay que tener cuidado con ellos”.

Feliz en el Barcelona

“No estoy nervioso, no tengo las mismas emociones de antes. Cuando estaba en el Bayern y jugamos contra el Barça, me decían que no sonreía. Ahora tengo otras emociones y este club me ha cambiado. Me encanta el club, y la ciudad. Quiero darlo todo. Vivo para el equipo. No me gusta verme en la televisión ni que mi nieto me vea haciendo esto (sobre el corte de mangas ante el Girona), igual debo cambiar mi comportamiento”.

Rendimiento del equipo

“Ahora mismo es una situación complicada. Estoy contento por los tres puntos contra el Girona. El ambiente en el entrenamiento era muy bueno. Me gusta el estado de ánimo. Hablo del posicionamiento, de estar bien colocados, de la distancia con el rival... si estás muy lejos pierdes porque tienes que correr y le das tiempo al rival... y eso nos mata en defensa. Esto lo tenemos que cambiar”.

Vuelta de Ferran y Raphinha

“Esperamos que estén en el Clásico. Los esperamos. Cuando (Ferran) vino de la selección, le hicimos una resonancia y vimos una situación diferente. Se tienen que minimizar los riesgos y que juegue mañana sería un riesgo. El jueves le haremos otra resonancia y veremos. Hay que cuidar a los jugadores. La situación es difícil. Cuando todos estén de vuelta, la situación será diferente. Extraño a Raphinha, fue muy importante la temporada pasada. Es fantástico”.

Propuesta de Wenger sobre el fuera de juego

“Respeto mucho a Wenger, no sé por qué se quiere cambiar. No me gusta hablar. Tal vez dentro de unos años”.

Ausencia de Marc Bernal

“Hemos de cuidar al equipo, a los jugadores... y no estamos seguros de que esté al cien por cien. Son partidos duros. En Sevilla no era el momento para llevarlo. Tenemos que encontrar partidos y él debe mejorar también, no está al nivel para estar en los grandes partidos. Tenemos que ayudarlo a mejorar”.

Roony posible titular y Rashford de delantero

“Nos planteamos cambiar de banda a Roony. No sé si será titular o estará en el banquillo... hay que encontrar equilibrio. Sobre Rashford, es una buena opción, que juegue de 9, pero también de 11. Cuando pensamos en él, sabíamos que era polivalente. Ha mejorado mucho. Tiene muchas cosas positivas”.

Expulsión contra el Girona