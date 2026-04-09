Fidel Escobar: ‘Era un dolor que yo no se lo deseo a ninguna persona’

Tuvieron que pasar poco más de tres meses para ver nuevamente a Fidel Escobar en un entrenamiento oficial con el Saprissa. El zaguero sufrió una lesión lumbar que lo apartó por varios meses de las canchas, sin embargo el pasado miércoles 8 de abril el cuadro tico confirmó el regreso de Escobar a los entrenamientos, ya con el alta médica.

Ahora con la misión de volver a tener el ritmo de juego de cara a la parte final del torneo tico y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, Escobar habló en entrevista con Teletica y habló sobre regreso a los terrenos de juego. Sumado a ello, detalló el calvario que sufrió durante la lesión.

“La verdad, fue un proceso muy largo, pero al final me siento muy feliz. En lo personal me siento muy feliz porque después de tanto tiempo de no entrenar, de no estar con mis compañeros en el entrenamiento, en la cancha, fue un proceso muy largo. Pero al final, yo tengo una frase que siempre pongo, que digo, siempre fíjate tú mi Dios, porque es una frase mía”, dijo Escobar.

En esa misma línea, el panameño expresó que esta fue su lesión más difícil que ha sufrido hasta el momento durante su carrera. “Sí, en mi carrera este ha sido la lesión más larga. Ha sido la más larga porque yo he podido tener otras lesiones, un desgarro o el tobillo, pero son una semana o dos semanas, que no es tanto. Pero sí, esta ha sido la lesión más larga en mi carrera futbolística y en lo personal, en mi vida porque yo nunca había tenido una lesión así”. Escobar aprovechó la ocasión para agradecer al Saprissa, a los médicos de la selección de Panamá, así como también a su familia por el apoyo que recibió durante su recuperación.

“Pero la verdad también tengo que agradecer a toda la gente de Saprissa como los fisios, médico, siempre estuvieron ahí. También el doctor tuvo comunicación con el doctor de la Selección de Panamá. En lo personal agradecido con todo y también con mi esposa que tuvo un proceso también que mi familia lo vivió y era muy, muy dolido para mí verme llorar siempre en la noche. Porque yo decía que cuándo me iba a recuperar, que yo no quiero estar así. Pero bueno, es el fútbol y si Dios lo permitió así, ¿qué vamos a hacer? Pero sí agradecer a mi esposa que tuvo ahí ese proceso”, resaltó el panameño.