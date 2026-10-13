Galáctico para el Getafe: Dani Carvajal firma por el conjunto azulón

El Getafe ha hecho oficial el fichaje del lateral derecho internacional español Dani Carvajal, quien actualmente se encontraba sin equipo tras su salida del Real Madrid y que firma un contrato para permanecer en la entidad azulona hasta final de temporada.

Será el tercer club en la carrera del zaguero, que ha vestido en 51 ocasiones la camiseta de la selección nacional, tras su paso por el Bayer Leverkusen y por el Real Madrid; atesorando un total de 29 títulos a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellos seis de la Liga de Campeones con el conjunto blanco.

Carvajal, de 34 años, continúa su carrera en la máxima categoría del fútbol español, permanece en la Comunidad de Madrid y disputará competición europea, la Liga Conferencia.

Su fichaje por el Getafe llegó a darse por hecho la pasada semana. El pasado día 9 de octubre el presidente del club, Ángel Torres, aseguró que Carvajal había superado el reconocimiento médico previo a su posible incorporación y condicionó el fichaje del lateral a un acuerdo con LaLiga para encajar la operación en el límite salarial del club.

Poco después, Ángel Torres atribuyó a una “broma” sus declaraciones en DAZN sobre la llegada de Carvajal al Getafe, calificó la posible incorporación del exlateral del Real Madrid como “humo” y descartó un desenlace en las próximas horas, aunque reconoció contactos con el futbolista y situó la inscripción como el primer requisito para avanzar.

Torres señaló el límite salarial como el escollo pendiente para concretar la llegada del defensa al equipo de José Bordalás, que buscaba un jugador para reforzar las bandas.

Formado en la cantera de la entidad madridista, Carvajal desarrolló en el club blanco casi toda su carrera a excepción de la temporada que pasó cedido en el cuadro alemán. Con el Real Madrid disputó un total de 451 partidos, siendo titular en todas las finales de la máxima competición europea que disputó y marcando incluso en la última de ellas, ante el Borussia Dortmund, en Wembley, en 2024.

En la misma mañana en la que se ha confirmado su llegada, pero antes de que se hiciese oficial, el defensa ya habló de sus sensaciones a la salida de las oficinas del Getafe: “Estamos intentando cerrarlo, pero parece que va a llegar a buen puerto. Sí, si se da estoy muy contento”.

Ahora todo queda ya finiquitado y está por ver cuando podrá debutar, siendo los próximos compromisos de su nuevo equipo el jueves en Rumanía contra el Universitatea Craiova y el lunes siguiente en el Coliseum un derbi madrileño ante el Rayo Vallecano.