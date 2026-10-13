Autoridades inspeccionan Bahía Honda, Salmonete y Alto de Los Macho tras el terremoto

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), junto con personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), realizaron un despliegue aéreo hacia comunidades del sur de la provincia de Veraguas para evaluar las condiciones de las zonas afectadas por el terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre.

La misión permitió llegar a Bahía Honda y a las comunidades de Salmonete y Alto de Los Macho, donde los equipos interinstitucionales efectuaron inspecciones para identificar las principales necesidades de los residentes.

Durante el recorrido, los funcionarios conversaron con los habitantes para conocer de primera mano la situación de estas poblaciones y recopilar información que permita coordinar las acciones de asistencia.

El despliegue forma parte de las labores de atención a las familias afectadas por la emergencia sísmica, especialmente en sectores donde es necesario verificar las condiciones de las comunidades y determinar los requerimientos de sus habitantes.

Las instituciones participantes mantienen acciones coordinadas para identificar las necesidades y organizar la asistencia que requieran las poblaciones visitadas.