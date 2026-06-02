Historial Panamá vs. República Dominicana: La Roja sigue invicta ante los dominicanos

La selección de Panamá se prepara para su partido de despedida ente miércoles 3 de junio en el estadio Rommel Fernández antes de partir a Estados Unidos y continuar su preparación de cara a lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Thomas Christiansen, entrenador del equipo, escogió a República Dominicana para este partido de despedida. Los aficionados panameños tendrán la oportunidad de ver a los suyos en suelo patrio por última vez antes de lo que será el inicio de la justa mundialista.

Esta no será la primera vez que ambos equipos se vean las caras. Será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones. Panamá se mantiene invicta con un récord de tres victorias y un empate.

La primera vez se dio durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974. Los nuestros vencieron a los dominicanos por un marcador de 1-3. Posteriormente, en 1987, se enfrentaron en dos duelos amistosos en suelo caribeño con un saldo de un empate 1-1 y una victoria para los panameños 0-1.

El cuarto y último enfrentamiento hasta el momento fue en las Eliminatorias camino a Catar 2022. Este partido se celebró el pasado 8 de junio del 2021 en el estadio Rod Carew. Aquel encuentro fue la primera vez en la historia que ambos conjuntos se enfrentaban en unas eliminatorias.

Este encuentro finalizó 3-0 a favor de los panameños con goles de Aníbal Godoy, Édgar Bárcenas y Cecilio Waterman. De hecho, varios de los convocados para el duelo de este miércoles 3 de junio repiten: Amir Murillo, Andrés Andrade, Eric Davis, Godoy, Bárcenas, Alberto Quintero, César Yanis, José Luis Rodríguez, Waterman y José Fajardo.

Este duelo también tendrá un mayor significado para el histórico portero dominicano, Miguel Lloyd, quien se retira de la selección mayor. Lloyd estuvo en las filas del Árabe Unido entre el 2012 y 2018, logrando levantar varios títulos con la institución colonense.