Juego de Canadá contra Catar del Grupo B

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Eustáquio cobra tiro de esquina
Van 66 minutos de partido
Se recupera Abunada
Se detiene el partido
Ingresan los paramédicos
Ahora el portero de Catar se queja de dolor en el hombro
Ahmed Fathy de Catar recibe tarjeta amarilla por juego peligroso
Saliba acaba de entrar para reemplazar a Koné
El gol es de Nathan Saliba
Gol de Canadá
Otro tiro libre para Canadá
Otro cambio en Catar, entra al campo Al Hashmi Al Hussain sustituyendo a Akram Afif.
Falta de Buchanan
Nathan Saliba reemplaza a Koné
Catar ahora juega con nueve jugadores
El partido se reanuda en el minuto 52
El público aplaude a Koné cuando sale de la cancha
Madebo recibe tarjeta roja y sale del encuentro
Koné salió de la cancha sentado en la camilla
Buchanan consuela a Madebo debido a la sucedido
Se habla de una posible fractura
Koné es atendido en la cancha
Partido detenido
Madebo esta bien afectado por lesionar a Koné
Assiam Madebo esta afectado por haber lesionado a Koné
El mediocampista Koné esta tendido en la cancha
Se detiene el encuentro
Lesionan a Koné
Van 50 minutos de partido
Revisaron con el VAR un posible penal, pero solo fue tiro libre
Sigue Buchanan con su ofensiva
Ali Ahmed de Canadá ingreso más ofensivo que en el primer tiempo
Canadá no ha dejado que Catar controle el balón
Canadá controla el balón frente a la portería de Catar
Ahora Canadá se concentra en la zona defensiva de Catar
Comienza el segundo tiempo
Catar también hace cambios en su alineación
Canadá realiza cambios en su equipo
Termina el primer tiempo
Quedaría un minuto para terminar el primer tiempo
Buchanan marcando jugadas de gol, pero aparece el portero de Catar, Mahmound Abunada
El portero canadiense Maxime Crépeau no ha tenido sustos en el primer tiempo
Quedan dos minutos y medio de partido
Jonathan David nuevamente anota
Catar juega con uno menos y Canadá sigue en la ofensiva
Se cumplen los 45 minutos del primer tiempo
Dan seis minutos extras
Van 44 minutos de partido
No hay tarjeta amarilla contra Catar
Derek Cornelius cae luego de un golpe en el pie
Johnson intenta tiro de gol, pero se desvía sobre la portería
El portero Mahmound Abunada ha tenido un primer tiempo flojo
Canadá con mayor velocidad trata de aprovechar las ventajas
Ingresa al partido Albrake
Van 38 minutos de partido
Falta para Canadá
Buchanan no logra marcar, ya que salió la defensa de Catar
Tajon Buchanan sigue siendo uno de los jugadores más efectivos de Canadá
Al minuto 35 ya hay un expulsado de Catar
Ahmed no logra marcar gol en el tiro libre
Además de la tarjeta roja hay tiro libre para Canadá
La tarjeta roja es para Ahmed Homam
Tras la revisión del VAR no es tarjeta amarilla, sino roja
Tarjeta amarilla para Catar
Hay penal para Canadá
Sobre el 29 y medio Jonathan David anota el segundo canadiense
Cyle Larin sigue marcando un buen juego luego que anotara el gol
Se reanuda el encuentro al minuto 27
Ahora si la pausa de hidratación
Pausa de hidratación
Jugadores de Catar le reclaman al arbitro porque consideran que no hubo falta
Canadá busca el segundo gol
Catar no logra dominar el balón
Buchanan uno de los jugadores más activos en la cancha
El autor del gol de Canadá es Larin
Tiro libre para Catar
Van 14 minutos de partido
Canadá regresa con el control
Sigue el balón de lado de Catar
Ahora la defensa de Catar actúa
No hay peligro y el encuentro sigue 0-0
Barrera de los canadienses
Tiro libre para Catar
Falta de Cornelius
Canadá a la ofensiva
Van seis minutos de partido
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