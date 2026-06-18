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Fútbol

Juego de Canadá contra Catar del Grupo B

Juego de Canadá contra Catar del Grupo B
BOB FRID | EFE
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 18/06/2026 17:06
La selecciones de Canadá y atar se enfrentan en el Estadio Vancouver.

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6:29 PM
18/06/2026

Eustáquio cobra tiro de esquina 

6:28 PM
18/06/2026

Van 66 minutos de partido

6:28 PM
18/06/2026

Se recupera Abunada 

6:27 PM
18/06/2026

Se detiene el partido

6:27 PM
18/06/2026

Ingresan los paramédicos

6:27 PM
18/06/2026

Ahora el portero de Catar se queja de dolor en el hombro

6:27 PM
18/06/2026

Ahmed Fathy de Catar recibe tarjeta amarilla por juego peligroso

6:26 PM
18/06/2026

Saliba acaba de entrar para reemplazar a Koné

6:25 PM
18/06/2026

El gol es de Nathan Saliba

6:25 PM
18/06/2026

Gol de Canadá 

6:25 PM
18/06/2026

Otro tiro libre para Canadá

6:24 PM
18/06/2026

Otro cambio en Catar, entra al campo Al Hashmi Al Hussain sustituyendo a Akram Afif.

6:23 PM
18/06/2026

Falta de Buchanan 

6:22 PM
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Nathan Saliba reemplaza a Koné

6:21 PM
18/06/2026

Catar ahora juega con nueve jugadores

6:21 PM
18/06/2026

El partido se reanuda en el minuto 52

6:18 PM
18/06/2026

El público aplaude a Koné cuando sale de la cancha 

6:18 PM
18/06/2026

Madebo recibe tarjeta roja y sale del encuentro

6:17 PM
18/06/2026

Koné salió de la cancha sentado en la camilla

6:17 PM
18/06/2026

Buchanan consuela a Madebo debido a la sucedido

6:17 PM
18/06/2026

Se habla de una posible fractura

6:16 PM
18/06/2026

Koné es atendido en la cancha 

6:15 PM
18/06/2026

Partido detenido

6:15 PM
18/06/2026

Madebo esta bien afectado por lesionar a Koné

6:15 PM
18/06/2026

Assiam Madebo esta afectado por haber lesionado a Koné

6:14 PM
18/06/2026

El mediocampista Koné esta tendido en la cancha

6:13 PM
18/06/2026

Se detiene el encuentro

6:13 PM
18/06/2026

Lesionan a Koné

6:12 PM
18/06/2026

Van 50 minutos de partido

6:12 PM
18/06/2026

Revisaron con el VAR un posible penal, pero solo fue tiro libre

6:11 PM
18/06/2026

Sigue Buchanan con su ofensiva

6:10 PM
18/06/2026

Ali Ahmed de Canadá ingreso más ofensivo que en el primer tiempo

6:09 PM
18/06/2026

Canadá no ha dejado que Catar controle el balón

6:09 PM
18/06/2026

Canadá controla el balón frente a la portería de Catar

6:08 PM
18/06/2026

Ahora Canadá se concentra en la zona defensiva de Catar

6:07 PM
18/06/2026

Comienza el segundo tiempo

6:06 PM
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Catar también hace cambios en su alineación

6:06 PM
18/06/2026

Canadá realiza cambios en su equipo

5:52 PM
18/06/2026

Termina el primer tiempo

5:51 PM
18/06/2026

Quedaría un minuto para terminar el primer tiempo

5:50 PM
18/06/2026

Buchanan marcando jugadas de gol, pero aparece el portero de Catar, Mahmound Abunada

5:50 PM
18/06/2026

El portero canadiense Maxime Crépeau no ha tenido sustos en el primer tiempo

5:49 PM
18/06/2026

Quedan dos minutos y medio de partido

5:48 PM
18/06/2026

Jonathan David nuevamente anota 

5:48 PM
18/06/2026

Gol de Canadá 

5:46 PM
18/06/2026

Catar juega con uno menos y Canadá sigue en la ofensiva

5:46 PM
18/06/2026

Se cumplen los 45 minutos del primer tiempo

5:46 PM
18/06/2026

Dan seis minutos extras 

5:45 PM
18/06/2026

Van 44 minutos de partido

5:45 PM
18/06/2026

No hay tarjeta amarilla contra Catar

5:44 PM
18/06/2026

Derek Cornelius cae luego de un golpe en el pie

5:43 PM
18/06/2026

Johnson intenta tiro de gol, pero se desvía sobre la portería 

5:43 PM
18/06/2026

El portero Mahmound Abunada ha tenido un primer tiempo flojo

5:42 PM
18/06/2026

Canadá con mayor velocidad trata de aprovechar las ventajas

5:40 PM
18/06/2026

Ingresa al partido Albrake

5:39 PM
18/06/2026

Van 38 minutos de partido

5:39 PM
18/06/2026
5:39 PM
18/06/2026

Falta para Canadá

5:38 PM
18/06/2026

Buchanan no logra marcar, ya que salió la defensa de Catar

5:37 PM
18/06/2026

Tajon Buchanan sigue siendo uno de los jugadores más efectivos de Canadá

5:36 PM
18/06/2026

Al minuto 35 ya hay un expulsado de Catar

5:35 PM
18/06/2026

Ahmed no logra marcar gol en el tiro libre 

5:35 PM
18/06/2026

Además de la tarjeta roja hay tiro libre para Canadá

5:34 PM
18/06/2026

La tarjeta roja es para Ahmed Homam

5:33 PM
18/06/2026

Tras la revisión del VAR no es tarjeta amarilla, sino roja 

5:32 PM
18/06/2026

Tarjeta amarilla para Catar

5:32 PM
18/06/2026

Hay penal para Canadá 

5:30 PM
18/06/2026

Sobre el 29 y medio Jonathan David anota el segundo canadiense

5:29 PM
18/06/2026

Gol de Canadá 

5:28 PM
18/06/2026

Cyle Larin sigue marcando un buen juego luego que anotara el gol

5:28 PM
18/06/2026

Se reanuda el encuentro al minuto 27

5:25 PM
18/06/2026

Ahora si la pausa de hidratación

5:22 PM
18/06/2026

Pausa de hidratación

5:21 PM
18/06/2026

Jugadores de Catar le reclaman al arbitro porque consideran que no hubo falta 

5:19 PM
18/06/2026

Canadá busca el segundo gol 

5:19 PM
18/06/2026

Catar no logra dominar el balón

5:18 PM
18/06/2026

Buchanan uno de los jugadores más activos en la cancha 

5:18 PM
18/06/2026

El autor del gol de Canadá es Larin

5:17 PM
18/06/2026

Gol de Canadá 

5:15 PM
18/06/2026

Tiro libre para Catar 

5:15 PM
18/06/2026

Van 14 minutos de partido

5:14 PM
18/06/2026

Canadá regresa con el control

5:13 PM
18/06/2026

Sigue el balón de lado de Catar 

5:13 PM
18/06/2026
5:13 PM
18/06/2026

Ahora la defensa de Catar actúa 

5:10 PM
18/06/2026

No hay peligro y el encuentro sigue 0-0 

5:10 PM
18/06/2026

Barrera de los canadienses 

5:09 PM
18/06/2026

Tiro libre para Catar

5:09 PM
18/06/2026

Falta de Cornelius 

5:08 PM
18/06/2026

Canadá a la ofensiva 

5:07 PM
18/06/2026

Van seis minutos de partido

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