La EFL no autorizará el cambio de reglas que pide Guardiola

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, insistió en que es “pura lógica” que Marc Guéhi pueda jugar la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal y pidió a la EFL (la institución que organiza la competición) que realice un cambio en sus reglas, algo que no ocurrirá.

Según la regulación actual, Guéhi, al que el City fichó el pasado 19 de enero, se incorporó al club después de que se hubiese disputado la ida de semifinales contra el Newcastle United, lo que le impide tanto haber jugado la vuelta como la final del próximo 22 de marzo. Sin embargo, Antoine Semenyo, que llegó al club antes del primer encuentro frente al Newcastle, sí estará en la final.

“Ojalá que podamos convencer a la Copa de la Liga que Marc puede jugar la final. No entiendo por qué no podría. Compras a un futbolista por un montón de dinero y luego no puede jugar por una regla que no entiendo. Espero que lo cambien”, dijo Guardiola sobre el futbolista al que compraron al Crystal Palace por 23 millones.

La EFL ya cambió sus reglas de cara a esta temporada para que un jugador que ya hubiera jugado en un club, como es el caso de Guéhi con el Palace, pudiera competir para otro la misma temporada, pero se especificó que para estar disponible de cara a la final, o a la vuelta de semifinales, su fichaje se tendría que completar antes del partido de ida o del cierre de mercado, lo que antes ocurriera.

Según el diario “The Times”, la EFL negará cualquier petición de este estilo, algo que Guardiola ya parecía saber durante la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Newcastle, cuando fue preguntado sobre qué cree que le dirán.

“Que no, pero lo intentaremos. Antoine llegó antes del primer partido y pudo jugar. Ahora es la final, así que, ¿por qué Marc no puede? Es nuestro jugador y le pagamos su salario. Le he dicho al club que tiene que preguntar. No entiendo la razón por la que no puede jugar la final en marzo cuando lleva aquí tanto tiempo. Si compras a un jugador, tiene que jugar”.