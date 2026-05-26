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Fútbol

Lágrimas, abrazos y orgullo: así vivieron las familias la convocatoria al Mundial 2026

La hija de Roderick Miller celebra su llamado al Mundial
La hija de Roderick Miller celebra su llamado al Mundial Tomada de redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/05/2026 12:18
Entre lágrimas, abrazos y oraciones, las familias de los jugadores celebraron la convocatoria de Panamá al Mundial 2026.
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Los futbolistas panameños, al igual que sus familiares, vivieron con expectativa la revelación de los 26 convocados que representarán a Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En medio de la emoción, la esposa de Tomás Rodríguez expresó su orgullo y agradecimiento tras conocerse la inclusión del jugador en la lista definitiva.

“Siempre hablaba de eso. Me siento bien orgullosa de él por esa parte”, manifestó.

Otra de las familias que aguardó con emoción el anuncio fue la del jugador Erick Davis. Reunidos en su hogar, sus seres queridos no dudaron en saltar de alegría tras escuchar su nombre entre los convocados y posteriormente elevaron una oración de agradecimiento.

Por su parte, la hija de Roderick Miller protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Entre lágrimas de felicidad exclamaba: “Mamá, mi papá va para el Mundial”, reflejando la emoción que dejó la histórica convocatoria para muchas familias panameñas.

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