Lágrimas, abrazos y orgullo: así vivieron las familias la convocatoria al Mundial 2026

Otra de las familias que aguardó con emoción el anuncio fue la del jugador <b>Erick Davis</b>. Reunidos en su hogar, sus seres queridos no dudaron en saltar de alegría tras escuchar su nombre entre los convocados y posteriormente elevaron una oración de agradecimiento.Por su parte, la hija de Roderick Miller protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Entre lágrimas de felicidad exclamaba: <b>'Mamá, mi papá va para el Mundial'</b>, reflejando la emoción que dejó la histórica convocatoria para muchas familias panameñas.